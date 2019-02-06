Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Дмитрий Логинов стал первым российским двукратным чемпионом мира в сноуборде
6 февраля 2019 16:53
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Накануне Логинов, выиграв соревнования в параллельном гигантском слаломе, стал самым молодым чемпионом мира в сноуборде. Кроме
того, это «золото» стало первым в истории России в параллельном слаломе на чемпионатах мира. Двукратная победительница мировых первенств среди женщин Екатерина Тудегешева считает, что 19-летний Логинов тем самым сотворил историю.
«Не припомню настолько экстремальных условий на чемпионате мира и такую закрученную трассу по траектории, - приводит слова Тудегешевой ТАСС. - Логинов - молодец, он сегодня сотворил историю, однозначно настраивался на этот чемпионат мира и стал двукратным победителем, такого в мужском сноубординге еще не было, очень рада за него. Также его активно подбадривал на трассе президент федерации
Денис Тихомиров, который настраивал Логинова в течение чемпионата. Если он вернется к тренерской работе, то у команды определенно будет больше медалей».
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров также поделился эмоциями.
«Я хочу пересмотреть это еще раз! Как он сделал финал - это круто, - сказал Тихомиров. - То, что он сделал - это просто бомба. Да, можно сейчас Логинова назвать лидером, но ему ещё предстоит много работать», передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: AFP, EPA-EFE/JEFF SWINGER, Alex Goodlett, AP, fis.smugmug.com/ЦСКА/Самара
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