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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Рядовой ЦСКА/Самара взял серебро на Чемпионате России по стрельбе из лука

10 февраля 2017 15:47
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В чемпионате были представлены 77 участников из 22 команд.
Рядовой ЦСКА/Самара Мастер спорта Алдар Цыбикжапов взял серебро в командном зачете на Чемпионате России по стрельбе из лука на дистанции 18 метров. Соревнования проходили с 5 по 8 февраля в Ореле. В чемпионате были представлены 77 участников из 22 команд, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 
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