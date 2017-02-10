Рядовой ЦСКА/Самара взял серебро на Чемпионате России по стрельбе из лука

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Рядовой ЦСКА/Самара Мастер спортавзял серебро в командном зачете на Чемпионате России по стрельбе из лука на дистанции 18 метров. Соревнования проходили с 5 по 8 февраля в Ореле. В чемпионате были представлены 77 участников из 22 команд, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.