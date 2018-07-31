Рядовой ЦСКА/Самара Дмитрий Лабасов - абсолютный победитель первенства России по гребному слалому среди юниоров

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Он прошел дистанцию за 74,38 секунды, при этом, не набрав штрафных очков. Вторым финишную черту пересек москвич Андрей Поспелов – 77,29 (2 секунды штрафа). Бронзовым призером стал Кирилл Белокреницкий из Красноярского края – 77,92 (0).Также Дмитрий Лабасов вместе с напарниками Максимом Малышевым и Никитой Мартыновым стал победителем командной гонки среди байдарок.Как рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара тренер армейца Ольга Гвоздева, на первенстве Дмитрию удалось выполнить достаточно амбициозную задачу: не просто победить, а выиграть с преимуществом. В следующем сезоне Дмитрий переходит в группу старших юниоров, и первенство до 19-ти лет стало для него выпускным. Впереди у спортсмена участие в спартакиаде молодежи России ипервенстве России до 24-х лет, а также в первенстве Европы в Братиславе (Словакия), сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.