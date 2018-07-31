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Рядовой ЦСКА/Самара Дмитрий Лабасов - абсолютный победитель первенства России по гребному слалому среди юниоров

31 июля 2018 16:33
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Также Дмитрий Лабасов вместе с напарниками Максимом Малышевым и Никитой Мартыновым стал победителем командной гонки среди байдарок.
27-29 июля в г. Окуловка (Новгородская область) прошло Первенство России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19-ти лет. Абсолютным победителем первенства в категории байдарок-одиночек среди мужчин стал рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Дмитрий Лабасов.

Он прошел дистанцию за 74,38 секунды, при этом, не набрав штрафных очков. Вторым финишную черту пересек москвич Андрей Поспелов – 77,29 (2 секунды штрафа). Бронзовым призером стал Кирилл Белокреницкий из Красноярского края – 77,92 (0).

Также Дмитрий Лабасов вместе с напарниками Максимом Малышевым и Никитой Мартыновым стал победителем командной гонки среди байдарок.

Как рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара тренер армейца Ольга Гвоздева, на первенстве Дмитрию удалось выполнить достаточно амбициозную задачу: не просто победить, а выиграть с преимуществом. В следующем сезоне Дмитрий переходит в группу старших юниоров, и первенство до 19-ти лет стало для него выпускным. Впереди у спортсмена участие в спартакиаде молодежи России и
первенстве России до 24-х лет, а также в первенстве Европы в Братиславе (Словакия), сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.


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