Рядовой ЦСКА/Самара Алексей Кияшко получил серебро на Чемпионате Европы по академической гребле

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Самые многочисленные команды, по 45 спортсменов были заявлены Нидерландами и Великобританией, которые вместе с Италией выступили в 15 классах лодок из 19 возможных.В состав российской команды вошел 41 спортсмен в 10 экипажах – шесть мужских и четыре женских. В легковесных классах – 4 экипажа. Новым классом лодок в программе стала женская четверка без рулевого.Армейский спортсмен Алексей Кияшко с напарником Никитой Болозиным завоевал серебряную медаль в заезде легковесных двоек без рулевых на 2000 метров.В целом же по итогам чемпионата российская сборная завоевала полный комплект медалей - золото, серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото ЦСКА/Самара