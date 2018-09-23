Русский Витязь пал. Александр Поветкин проиграл бой жизни и остался без титула

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Перед боемГигантский стадион "Уэмбли" сегодня был забит под завязку совсем не из-за матча сборной Англии по футболу. 90-тысячная арена принимала большой боксёрский вечер, главным боем которого стал поединок россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа."Русский витязь" предпринял вторую попытку завоевания чемпионских титулов по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе. Единственное поражение в своей карьере Поветкин потерпел как раз во время предыдущего похода за поясами. В 2013 году россиянин уступил Владимиру Кличко."Когда я бился с Кличко, я был порядком слабее. А сейчас мне бы очень хотелось увезти эти пояса, но я заранее ничего не говорю"Александр ПоветкинПоединок против Джошуа для Поветкина заранее называли боем жизни. Россиянину уже 39 лет, и ещё одного такого шанса у него в карьере уже не будет — это понимали все. После неприятных историй с допингом Поветкин уже восстановил свою репутацию и провёл три успешных боя, настроив и своего оппонента, который младше россиянина на 11 лет, на серьёзный лад."Александр Поветкин — олимпийский чемпион, один из лучших боксёров, с которым я встречусь в карьере. Я подойду к делу серьёзно"Энтони ДжошуаНа взвешивании Джошуа оказался значительно тяжелее Поветкина. Вес 39-летнего курянина составил 100,7 кг, в то время как его соперник оказался на 11,1 кг тяжелее — 111,8 кг. Несмотря на это и родной для британца стадион, фанаты бокса ожидали такой же равной борьбы, как и на дуэли взглядов.БойПорядком измотанная несколькими не самыми увлекательными поединками, публика "Уэмбли" буквально взвыла от радости, когда наконец объявили главный бой вечера: Поветкин против Джошуа. Британский чемпион долго и пафосно выходил на ринг, а 90-тысячный "Уэмбли" наслаждался этим шоу.Уже на ринге Джошуа бросил свой пафос. Как и говорил перед поединком, он был настроен на Поветкина максимально серьёзно. Александр тоже не тушевался: первый раунд он "украл" у соперника за счёт серии из пары мощных ударов в самой концовке.Во втором раунде на лице британца появилась кровь, но это ни в коем случае не говорило о том, что он "поплыл". Напротив, Джошуа был очень собран и больше времени уделял обороне, чем атаке, стараясь измотать своего более возрастного оппонента.Поветкин прекрасно понимал правила игры: он претендент — именно он должен драться первым номером, идти вперёд. Джошуа старался отвечать джебами, чтобы держать противника на дистанции. К четвёртому раунду кровь пошла и у Поветкина: он получил рассечение брови.Это микроповреждение не помешало Поветкину продолжать атаки. Однако к середине боя россиянин начал пропускать удары от Джошуа, который всё ещё не включил всю свою мощь.В седьмом раунде Поветкин оказался в нокдауне, не без труда поднялся, но Джошуа, тонко чувствуя момент, резко добил россиянина. Претендент уже не смог подняться, и судьи остановили бой. Чемпион остался чемпионом, а Александр Поветкин упустил свою последнюю попытку завоевать титул. Это нокаут.Как сообщил промоутер Поветкина Андрей Рябинский, за бой Поветкин получит четыре миллиона долларов. По информации Telegraph, выручка бойцов будет выше: около восьми миллионов долларов у Поветкина и 26 миллионов — у Джошуа.Фото: © Twitter / SkySportsBoxing/life.ru