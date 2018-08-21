Румынский полузащитни Паул-Виорел Антон подписал контракт с "Крыльями Советов"

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За нашу команду он будет выступать под номером 28. В ближайшее время он будет внесен в клубную заявку на сезон 2018/2019.Ранее он выступал за румынские клубы, в том числе "Пандурий" и "Динамо" Бухарест, а также за испанский "Хетафе".В последнее время Паул-Виорел выступал за махачкалинский "Анжи" и стал автором первого забитого мяча в текущем розыгрыше РПЛ.Паул-Виорел стал девятым новичком "Крыльев", пополнившим нашу команду в летний трансферный период. Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"