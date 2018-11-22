Руководство ФК "Крылья Советов" обсудило с болельщиками качество сервисов на "Самара Арене"

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Целью встречи был сбор основных вопросов, претензий и предложений по качеству сервисов во время проведения матчей на "Самара Арене" для улучшения в дальнейшем уровня комфорта.Болельщиков волновало множество организационных вопросов связанных с транспортной логистикой, проходом на стадион и проносом отдельных категорий вещей и атрибутики, с работой стюардов, оформлением стадиона и подходов к нему в клубные цвета, с кейтерингом и маркетингом, а также с проблемой курения на стадионе.Поднятые на встрече вопросы помогут в дальнейшем улучшить уровень организации матчевых мероприятий на "Самара Арене". Также стоит отметить ряд интересных инициатив со стороны болельщиков, которые клуб возьмет на вооружение, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"