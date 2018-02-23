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Россияне завоевали 14 медалей и поднялись на 15-е место в общем зачете Олимпиады

23 февраля 2018 22:57
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Все награды — в галерее РБК.
Сборная России выиграла свое первое золото на Олимпиаде — чемпионкой стала Алина Загитова. Теперь на счету россиян 14 медалей и команда поднялась на 15-е место в общем зачете, сообщает РБК.

Все медали сборной России на Олимпиаде
Фотогалерея: 14 Фото/РБК




Фото: Tobias Hase/dpa/ Global Look Press


 
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