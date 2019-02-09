Россияне смогут выступить под флагом страны на предстоящих Паралимпиадах
9 февраля 2019 23:45
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"До 15 марта мы опубликуем список критериев, если все они будут выполнены, то российские паралимпийцы в Пекине и Токио смогут выступать под национальным флагом", цитирует слова Парсонса "Р-Спорт".
Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах.
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