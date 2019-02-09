Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,10 февраля, 01:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/02:
USD 66.06
0.04
EUR 74.9
-0.07
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Россияне смогут выступить под флагом страны на предстоящих Паралимпиадах

9 февраля 2019 23:45
76
Россияне смогут выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны, если будут выполнены все условия со стороны ПКР.
Об этом заявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне, передает life.ru.

"До 15 марта мы опубликуем список критериев, если все они будут выполнены, то российские паралимпийцы в Пекине и Токио смогут выступать под национальным флагом", цитирует слова Парсонса "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
534
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
413
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
691
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7871
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8382
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8115
Весь список
Спорт в регионе
9 февраля 2019  23:45
Россияне смогут выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны, если будут выполнены все условия со стороны ПКР.
Россияне смогут выступить под флагом страны на предстоящих Паралимпиадах
Россияне смогут выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны, если будут выполнены все условия со стороны ПКР.   Спорт в регионе
75
9 февраля 2019  16:38
Главный старт
В регионе стартовала "Лыжня России"
Главный старт "Лыжни России" в Самарской области проходит на трассах УСЦ "Чайка".    Спорт в регионе
168
9 февраля 2019  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров пробежал дистанцию 2019 м (приурочена к предстоящей всемирной зимней Универсиаде).
Только в Самаре в "Лыжне России" принимают участие более 8 тысяч человек!
 Губернатор Дмитрий Азаров пробежал дистанцию 2019 м (приурочена к предстоящей всемирной зимней Универсиаде).  Спорт в регионе
237
9 февраля 2019  13:46
После матча
Александр Фетисов: Наши задачи – улучшить и спортивные, и финансовые результаты "Крыльев"
После матча "Крылья Советов" – "Партизан" Александр Фетисов вместе с руководителями клуба ответил на вопросы СМИ, ветеранов и поклонников команды.  Спорт в регионе
244
9 февраля 2019  13:31
Ему не было равных в дисциплине
13-летний самарец Матвей Силаев - победитель Кубка России по парашютному спорту
Ему не было равных в дисциплине "фристайл".   Спорт в регионе
228
9 февраля 2019  11:22
Сегодня в Самаре проходит
Сегодня в Самаре проходит "Лыжня России"
Гостей ждет культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, конкурсы. Спорт в регионе
481
8 февраля 2019  20:43
Кто желает стартовать - заявка завтра на базе
Завтра самарцев ждут на спортивном празднике "Лыжня России"
Кто желает стартовать - заявка завтра на базе "Чайка" с 8:30 до 10:00.  Спорт в регионе
363
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
292
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
272
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
265
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
377
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
641
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
815
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2042
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1787
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2079
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2444
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2630
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3921
Весь список

Мероприятия
В гонке "Лыжня России" в Самаре - 9000 участников
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В день проведения гонки «Лыжня России» в Самаре будет организована работа дополнительного автобусного маршрута
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные