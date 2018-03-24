Россия завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию

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Вторым стал японец Сёма Уно (273,77), также выигравший серебро на ЧМ-2017 и Играх в Южной Корее. Двукратный чемпион России Михаил Коляда, после короткой программы занимавший второе место, дважды упал в произвольной, но благодаря ошибкам конкурентов сохранил место в тройке призеров. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года россиянин Дмитрий Алиев получил в сумме 252,30 балла и занял седьмое место.Для 23-летнего Коляды этот чемпионат мира стал третьим в карьере. В 2016 году он занял четвертое место, а в 2017-м стал восьмым. На двух последних чемпионатах Европы россиянин завоевал бронзовые медали.Ранее чемпионкой мира в женском одиночном катании стала победительница Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях канадка Кейтлин Осмонд, получившая от судей 223,23 балла. Серебро завоевала японка Вакаба Хигути (210,90). Третьей стала еще одна представительница Японии Сатоко Мияхара (210,08).Главные претендентки на победу олимпийская чемпионка Пхёнчхана в личном турнире россиянка Загитова и пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер выступили неудачно. 15-летняя Загитова, в короткой программе уступившая хозяйке льда 76 сотых балла, трижды упала и в результате заняла лишь пятое место (207,72). Костнер, тренирующаяся в группе Алексея Мишина, с одним падением стала четвертой (208,88).Соревнования спортивных пар завершились победой представителей Германии Алены Савченко и Бруно Массо. Олимпийские чемпионы Пхёнчхана побили мировые рекорды в произвольной программе (162,86 балла) и в сумме (245,84). Вторыми стали двукратные чемпионы Европы россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,53). Бронзу завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (218,36).В танцах короткую программу выиграли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Двукратные чемпионы мира и четырехкратные чемпионы Европы установили новый мировой рекорд, набрав 83,73 балла. Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (80,42), третьими — канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (78,31). Бронзовые призеры чемпионата Европы 2018 года россияне Александра Степанова и Иван Букин — седьмые (74,50).В Милан не приехал ни один из чемпионов мира 2017 года. Россиянке Евгении Медведевой врачи рекомендовали ограничить нагрузки, чтобы долечить прошлогоднюю травму стопы. Японец Юдзуру Ханю снялся с турнира из-за проблем с голеностопом на правой ноге. Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун не приехали в Милан в связи со стрессовым переломом ноги у партнерши. Канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр взяли паузу после победы на олимпийском турнире танцевальных дуэтов.