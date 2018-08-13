Россия выиграла первый в истории единый чемпионат Европы по летним видам спорта
13 августа 2018 15:54
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Благодаря победам прыгуна в воду Александра Бондаря и золотому дублю гимнаста Артура Далалояна в последний день соревнований сборная России осталась с солидным отрывом на первом месте в медальном зачёте, опередив на пять золотых медалей хозяев — Великобританию. Россияне завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. У британцев распределение наград следующее: 26, 26, 22. Третья — Италия (15, 17, 28). Отметим, что в медальном зачёте отдельно подсчитаны медали Авторизованных нейтральных атлетов (1, 3, 2) — россиян, которые выступают в нейтральном статусе.
Вечером на центральной площади Глазго состоялась церемония награждения, на которой российским гимнастам и прыгунам в воду вручили командный трофей.
В этом году впервые в истории турнир проходит в рамках объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта. Параллельно проходят турниры по водным видам спорта, по лёгкой атлетике, велоспорту, гольфу, спортивной гимнастике, триатлону и академической гребле.
Следующий чемпионат Европы по летним видам спорта планируется провести в 2022 году. В качестве одной из стран — хозяек турнира по лёгкой атлетике рассматривается Россия.
Фото: © Twitter/Euro Champs
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