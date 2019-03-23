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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Россия выиграла первую за шесть лет медаль ЧМ в танцах на льду

23 марта 2019 15:57
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми на турнире в японской Сайтаме, получив в сумме двух программ 211,76 балла.
Медаль Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала первой для России в танцах на льду на чемпионатах мира по фигурному катанию за шесть лет. Они стали вторыми на турнире в японской Сайтаме, получив в сумме двух программ 211,76 балла. передает РБК.

Победу одержали серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане французы Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. В ходе соревнований они побили все три мировых рекорда, получив в ритм-танце 88,42 балла, в произвольной программе — 134,23, в сумме — 222,65.

Третьими стали серебряные призеры предыдущего чемпионата мира Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (210,40). Россияне Александра Степанова и Иван Букин, после ритм-танца занимавшие третью позицию, опустились на четвертое место (208,52).


В последний раз России выигрывала медаль в танцах на льду на чемпионате мира в 2013 году. Тогда в канадском Лондоне бронзу завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Победу на том турнире одержали американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт, вторыми стали Тесса Вертью и Скотт Мойр из Канады.

Всего на чемпионате мира в Сайтаме сборная России выиграла уже пять медалей. Ранее Алина Загитова завоевала золото в соревновании одиночниц, Евгения Медведева стала третьей. У спортивных пар второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт финишировали третьими.

Пять наград — лучший результат для сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию с 2003 года. Тогда в Вашингтоне команда также выиграла пять медалей (одну золотую, три серебряные и одну бронзовую).

Золото тогда выиграл Евгений Плющенко. Вторыми стали Елена Соколова, спортивная пара Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и танцевальный дуэт Ирина Лобачева и Илья Авербух. Кроме того, Мария Петрова и Алексей Тихонов завоевали бронзу в парном катании.


Фото:    sovsport.ru


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