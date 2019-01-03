Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по хоккею

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Своё преимущество россияне доказали ещё в первом периоде, когда в воротах соперника за пять с небольшим минут оказалось четыре шайбы. После третьего гола тренер команды Словакии поменял голкипера.Во второй 20-минутке российские хоккеисты продолжили доминировать: сначала дубль оформил Клим Костин, а затем седьмой гол забил Кирилл Слепец.В третьем периоде наши сбавили обороты, но на исход игры это никак не повлияло. Таким образом, Россия вышла в полуфинал чемпионата мира, где в ночь на 5 января встретится со сверстниками из США. Во втором полуфинале сыграют Швейцария и Финляндия.Фото: sport-express.ru