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Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по хоккею

3 января 2019 20:01
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В ночь на 5 января подопечные Валерия Брагина сыграют со сверстниками из США, которые были сильнее чехов.
Сборная России обыграла словаков в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 8:3 и вышла в полуфинал турнира, передает life.ru.

Своё преимущество россияне доказали ещё в первом периоде, когда в воротах соперника за пять с небольшим минут оказалось четыре шайбы. После третьего гола тренер команды Словакии поменял голкипера.

Во второй 20-минутке российские хоккеисты продолжили доминировать: сначала дубль оформил Клим Костин, а затем седьмой гол забил Кирилл Слепец.

В третьем периоде наши сбавили обороты, но на исход игры это никак не повлияло. Таким образом, Россия вышла в полуфинал чемпионата мира, где в ночь на 5 января встретится со сверстниками из США. Во втором полуфинале сыграют Швейцария и Финляндия. 


Фото:    sport-express.ru
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