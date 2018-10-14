Россия против Украины. Что Лига наций нам готовит?
14 октября 2018 19:11
77
Всё закончилось на Филимонове
Сборные России и Украины по футболу встречались между собой всего дважды. Во время отбора на чемпионат Европы 2000 года украинцы сначала выиграли со счётом 3:2, а затем вырвали ничью 1:1 с тем самым голом имени Александра Филимонова. В итоге сборная Украины опередила российскую команду, прошла в стыковые матчи, но там уступила словенцам и тоже не поехала на Евро.
С тех пор матчей между этими сборными больше не было. ФИФА и УЕФА не хотят обострять международные отношения, а потому разводят как сборные, так и клубы по разным турнирным сеткам.
Лига наций может всё изменить
В новом турнире УЕФА Россию и Украину снова развели по разным группам, но в разные лиги отправить не удалось — тут всё определял рейтинг команд. В итоге обе сборные выступают в лиге В. И каждая из команд захватила лидерство в своей группе. Подопечные Андрея Шевченко одержали две победы и идут на первом месте в группе 1.
У парней Черчесова лидирующая позиция в группе 2.
Так, и?
Команды, которые займут первые места в своих группах, образуют четвёрку финалистов для каждой из лиг. В лиге В, кроме России и Украины, лидируют Босния и Дания. УЕФА может развести Россию и Украину на стадии полуфинала, но, если они одержат победы в своих матчах, финал Россия — Украина неизбежен.
Что будет означать этот матч?
Если такой матч состоится, но ставки будет весьма высоки. Победитель автоматически получит путёвку на Евро-2020. То есть случится своего рода повторение ситуации двадцатилетней давности — с тем лишь исключением, что оспорить право победителя играть на континентальном первенстве уже никто не сможет.
Каковы шансы, что игра состоится?
По крайней мере на то, что обе команды станут победителями в своих группах, шансы велики. Украинцам нужно дома обыграть чехов (которых Россия уничтожила со счётом 5:1). Россиянам необходимо побеждать турок и брать очки со шведами. Оба расклада кажутся абсолютно реальными.
Соответственно, если и Россия, и Украина выигрывают в своих группах, они, скорее всего, сыграют между собой. Хотя возможно, что обе команды уступят своим соперникам по полуфиналам в лиге В — тогда игре всё-таки не будет суждено состояться.
Если не сейчас, то никогда?
Как ни парадоксально, всё идёт к тому, что сборные России и Украины всё-таки между собой сыграют. Если не в Лиге наций, то, например, на том самом чемпионате Европы-2020, путёвку на который и даёт новый турнир УЕФА. В Союз европейских футбольных ассоциаций уже обращаются активисты с соответствующими просьбами.
Например, международная организация Sport for all считает, что разведение сборных России и Украины и клубов из этих стран по разным корзинам частично противоречит принципам честной игры, и просит перестать это делать.
— Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков — и всё прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна, — отмечают в Sport for all.
Чтобы думать о финальных матчах в лиге В, сборной России сначала необходимо выиграть группу 2. Как говорит Станислав Черчесов, сделать это возможно только шаг за шагом — двигаясь от матча к матчу и стараясь победить в каждом.
Очередной шаг сборная России может сделать уже сегодня. В 19:00 по московскому времени российские футболисты сыграют со сборной Турции на олимпийском стадионе "Фишт".
Автор: Дмитрий Садылко
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
734
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
560
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
582
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7573
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8121
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7881
Спорт в регионе
14 октября 2018 19:40
По словам общественников, в организме нарушителя кроме алкоголя обнаружили следы амфетамина. Спорт в регионе
90
14 октября 2018 19:19
Боец рассказал, что никогда не бился с соотечественниками и хотел бы избежать такой перспективы. Спорт в регионе
81
14 октября 2018 19:11
Новый турнир УЕФА может сотворить невозможное и свести на одном футбольном поле сборные России и Украины. Спорт в регионе
76
14 октября 2018 13:13
После финала Гран-при Bellator, где он встретится с американцем Райаном Бейдером. Спорт в регионе
134
14 октября 2018 10:40
Новый главный тренер "Крыльев Советов" поделился своими впечатлениями от первой встречи с болельщиками. Спорт в регионе
143
14 октября 2018 10:26
Транспортное средство будет принадлежать клубному центру подготовки футболистов. Спорт в регионе
155
13 октября 2018 20:32
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева их готовы принять в... Спорт в регионе
211
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
225
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
284
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
298
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
667
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
563
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
961
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
595
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1074
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1105
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2188
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1612
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1782
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»