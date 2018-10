Россия против Украины. Что Лига наций нам готовит?

77

Сборные России и Украины по футболу встречались между собой всего дважды. Во время отбора на чемпионат Европы 2000 года украинцы сначала выиграли со счётом 3:2, а затем вырвали ничью 1:1 с тем самым голом имени Александра Филимонова. В итоге сборная Украины опередила российскую команду, прошла в стыковые матчи, но там уступила словенцам и тоже не поехала на Евро.С тех пор матчей между этими сборными больше не было. ФИФА и УЕФА не хотят обострять международные отношения, а потому разводят как сборные, так и клубы по разным турнирным сеткам.В новом турнире УЕФА Россию и Украину снова развели по разным группам, но в разные лиги отправить не удалось — тут всё определял рейтинг команд. В итоге обе сборные выступают в лиге В. И каждая из команд захватила лидерство в своей группе. Подопечные Андрея Шевченко одержали две победы и идут на первом месте в группе 1.У парней Черчесова лидирующая позиция в группе 2.Команды, которые займут первые места в своих группах, образуют четвёрку финалистов для каждой из лиг. В лиге В, кроме России и Украины, лидируют Босния и Дания. УЕФА может развести Россию и Украину на стадии полуфинала, но, если они одержат победы в своих матчах, финал Россия — Украина неизбежен.Если такой матч состоится, но ставки будет весьма высоки. Победитель автоматически получит путёвку на Евро-2020. То есть случится своего рода повторение ситуации двадцатилетней давности — с тем лишь исключением, что оспорить право победителя играть на континентальном первенстве уже никто не сможет.По крайней мере на то, что обе команды станут победителями в своих группах, шансы велики. Украинцам нужно дома обыграть чехов (которых Россия уничтожила со счётом 5:1). Россиянам необходимо побеждать турок и брать очки со шведами. Оба расклада кажутся абсолютно реальными.Соответственно, если и Россия, и Украина выигрывают в своих группах, они, скорее всего, сыграют между собой. Хотя возможно, что обе команды уступят своим соперникам по полуфиналам в лиге В — тогда игре всё-таки не будет суждено состояться.Как ни парадоксально, всё идёт к тому, что сборные России и Украины всё-таки между собой сыграют. Если не в Лиге наций, то, например, на том самом чемпионате Европы-2020, путёвку на который и даёт новый турнир УЕФА. В Союз европейских футбольных ассоциаций уже обращаются активисты с соответствующими просьбами.Например, международная организация Sport for all считает, что разведение сборных России и Украины и клубов из этих стран по разным корзинам частично противоречит принципам честной игры, и просит перестать это делать.— Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить. Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков — и всё прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна, — отмечают в Sport for all.Чтобы думать о финальных матчах в лиге В, сборной России сначала необходимо выиграть группу 2. Как говорит Станислав Черчесов, сделать это возможно только шаг за шагом — двигаясь от матча к матчу и стараясь победить в каждом.Очередной шаг сборная России может сделать уже сегодня. В 19:00 по московскому времени российские футболисты сыграют со сборной Турции на олимпийском стадионе "Фишт".Автор: Дмитрий Садылко