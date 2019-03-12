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Россия добыла рекордные 112 медалей на домашней Универсиаде в Красноярске

12 марта 2019 20:52
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41 золотая, 39 серебряные и 32 бронзовые.
Российские спортсмены одержали убедительную победу в медальном зачете завершившейся во вторник зимней Универсиады в Красноярске. На первых в истории зимних студенческих играх, состоявшихся в России, национальная команда побила рекорды по количеству медалей, а также наград высшего достоинства, передает newsru.com.

В общей сложности в копилке сборной России на Универсиаде в Красноярске 112 медалей: 41 золотая, 39 серебряные и 32 бронзовые. Второе место в зачете заняли корейцы с 14 наградами (6-4-4), третье - команда Японии, на счету которых 13 медалей (5-4-4).

41-ю золотую медаль в копилку национальной команды по итогам Универсиады добавила мужская сборная по хоккею, которая обыграла в финале команду Словакии со счетом 2:1.

Рекорд по количеству медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде, россияне обновили еще 8 марта. Ранее лучшее достижение также принадлежало России, которая два года назад в Алма-Ате выиграла 71 награду. Тогда же россияне установили рекорд и по количеству золотых медалей, выигранных на одной зимней Универсиаде - тогда на счету команды их было 29, отмечает РИА "Новости".

Сегодня - закрытие Универсиады в Красноярске.


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