Я нашел ошибку
Главные новости: 
В результате аварии больше всех, кроме иномарки, пострадали «двенадцатая» и «одиннадцатая».
"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады.
Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию
В субботу, 24 февраля, он стал победителем марафона.
Александр Большунов стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде
«Обсуждение вопроса еще идет», — МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР
«Обсуждение вопроса еще идет», — МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Мартен Фуркад: «Россию нельзя наказывать вечно за то, что сделали отдельные чиновники и спортсмены»
Игорь Кононов из
Игорь Кононов из "Мега-Лады" выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду
На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий
На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий
При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в следственный изолятор. Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова Каковкина отпустили домой до суда.
Первый бизнесмен из списка Бориса Титова вернулся из Великобритании в Россию‍
сегодня  Воскресенье,25 февраля, 07:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/02:
USD 56.76
0.11
EUR 69.63
-0.18
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

24 февраля 2018 20:14
1963
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады.
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады, где встретятся с командой Германии, которая обыграла Канаду на стадии 1/2 со счетом 4:3. Эта победа стала третьей для сборной Германии над канадцами и первой - на Олимпиадах.

В составе немцев отличились Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24-я), Франк Мауэр (27-я) и Патрик Хагер (33-я). На 44-й минуте матча Доминик Кагун не сумел реализовать штрафной бросок. У канадцев голами отметились Жильбер Брюле (на 29-й минуте), Мэт Робинсон (на 43-й) и Дерек Рой (на 50-й).

Стоит сказать, что сборная Германии впервые выступит в матче за золото Олимпийских игр. Ранее немецкие хоккеисты завоевывали лишь бронзовые награды.

Сборная России впервые с 1998 года сумела пробиться в финал олимпиады и получила шанс завоевать золото, которого не было с 1992 года. В полуфинале россияне уверенно обыграли чехов - 3-0. Если присутствие России в финале прогнозировалось еще до начала олимпийского хоккейного турнира, то попадание в решающий матч сборной Германии никому и в голову прийти не могло. Участие в финале для немцев является феноменальным достижением.

Финал состоится 25 февраля. Матч начнется в 7:10 по московскому времени. Смотреть встречу можно на телеканале Матч ТВ, сообщает informing.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 февраля 2018  18:50
Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках.
Газон для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии
Газон будет прошит искусственными нитями, что позволит сохранить его при высоких нагрузках.  ЧМ-2018
345
22 февраля 2018  18:42
Как отметил Виталий Мутко, строительство стадиона не вызывает никаких опасений, поскольку работа идет серьезными темпами.
Виталий Мутко о "Самара Арене": «Я уверен, что это будет один из лучших стадионов в России»
Как отметил Виталий Мутко, строительство стадиона не вызывает никаких опасений, поскольку работа идет серьезными темпами.   ЧМ-2018
355
22 февраля 2018  16:46
Глава региона Дмитрий Азаров о ходе строительства стадиона в Самаре
Глава региона Дмитрий Азаров о ходе строительства стадиона в Самаре
Дмитрий Азаров : "Все объекты, которые планировали ввести по срокам, введены." ЧМ-2018
530
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6919
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7462
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7324
Весь список
Спорт в регионе
24 февраля 2018  20:14
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады.
Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады.  Спорт в регионе
1963
24 февраля 2018  19:24
В субботу, 24 февраля, он стал победителем марафона.
Александр Большунов стал первым российским лыжником, которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде
В субботу, 24 февраля, он стал победителем марафона.  Спорт в регионе
392
24 февраля 2018  19:16
«Обсуждение вопроса еще идет», — МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР
«Обсуждение вопроса еще идет», — МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР
  Спорт в регионе
325
24 февраля 2018  18:55
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Мартен Фуркад: «Россию нельзя наказывать вечно за то, что сделали отдельные чиновники и спортсмены»
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.   Спорт в регионе
303
24 февраля 2018  18:49
Игорь Кононов из
Игорь Кононов из "Мега-Лады" выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду
Игорь Кононов из "Мега-Лады" выиграл первую гонку личного чемпионата Европы по мотогонкам на льду.  Спорт в регионе
356
23 февраля 2018  23:28
В полуфинале немцы обыграли сборную Канады со счетом 4:3.
В финальном хоккейном матче Игр-2018 Россия сразится с Германией
В полуфинале немцы обыграли сборную Канады со счетом 4:3.    Спорт в регионе
770
23 февраля 2018  22:57
Все награды — в галерее РБК.
Россияне завоевали 14 медалей и поднялись на 15-е место в общем зачете Олимпиады
  Спорт в регионе
823
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
500
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
441
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
917
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
664
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
712
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2053
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1317
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
602
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3730
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2145
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2582
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2478
Весь список

Мероприятия
На лыжной базе «Чайка» в феврале состоится ряд мероприятий
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самарской государственной филармонии
В Самаре завершился робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018»
Весь список
Популярное
за сегодня

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

377

"В хлам пьяный водитель" на иномарке влетел в несколько машин на Стара Загоре

306

Пошутил: 12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в больнице Семашко

112
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

3223

Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию

1962

МЧС: В Самарской области ожидается аномально холодная погода

1928
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда