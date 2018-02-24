Россия - Германия хоккей: когда играют, время, где смотреть прямую трансляцию
24 февраля 2018 20:14
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В составе немцев отличились Брукс Мацек (15-я минута), Маттиас Плахта (24-я), Франк Мауэр (27-я) и Патрик Хагер (33-я). На 44-й минуте матча Доминик Кагун не сумел реализовать штрафной бросок. У канадцев голами отметились Жильбер Брюле (на 29-й минуте), Мэт Робинсон (на 43-й) и Дерек Рой (на 50-й).
Стоит сказать, что сборная Германии впервые выступит в матче за золото Олимпийских игр. Ранее немецкие хоккеисты завоевывали лишь бронзовые награды.
Сборная России впервые с 1998 года сумела пробиться в финал олимпиады и получила шанс завоевать золото, которого не было с 1992 года. В полуфинале россияне уверенно обыграли чехов - 3-0. Если присутствие России в финале прогнозировалось еще до начала олимпийского хоккейного турнира, то попадание в решающий матч сборной Германии никому и в голову прийти не могло. Участие в финале для немцев является феноменальным достижением.
Финал состоится 25 февраля. Матч начнется в 7:10 по московскому времени. Смотреть встречу можно на телеканале Матч ТВ, сообщает informing.ru.
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