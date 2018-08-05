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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Российский пловец Колесников победил на чемпионате Европы с мировым рекордом

5 августа 2018 15:03
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Ещё один пловец из России, Владимир Морозов, с результатом 24,69 секунды занял четвёртое место.
Российский пловец Климент Колесников победил на чемпионате Европы в Глазго на дистанции 50 метров на спине, установив при этом мировой рекорд, передает life.ru.

Колесникову удалось преодолеть дистанцию за 24,00 секунды.

Вторую строчку занял румын Роберт-Андрей Глинта с результатом 24,55. Бронзу выиграл представитель Ирландии Райан Шейн — 24,64.

Ещё один пловец из России, Владимир Морозов, с результатом 24,69 секунды занял четвёртое место. 
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