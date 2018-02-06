Российских хоккеистов встретили в Сеуле исполнением национального гимна
6 февраля 2018 16:23
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Часть фанатов прилетела в столицу Кореи за несколько часов до прибытия сборной. Кроме того, российских хоккеистов встречали россияне, работающие в Корее. Кроме гимна, фанаты также исполнили «Катюшу».
Российские хоккеисты свой последний перед Олимпиадой матч проведут 10 февраля. Соперником станет сборная Кореи.
Из-за этой встречи хоккеисты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, которая состоится накануне. Всего на эту церемонию выйдут около 70 российских спортсменов из 169, допущенных до Игр. Остальные будут готовиться к старту Олимпиады, так как им предстоит участвовать в соревнованиях сразу после церемонии.
На Олимпиаде в Пхёнчхане хоккейный турнир стартует 14 февраля. Сборная России, которая выступает под нейтральным флагом, сыграет в группе B вместе со сборными Словении, Словакии и США.
В турнире не смогут принять участие несколько российских хоккеистов, не получивших приглашения от МОК. В этот список вошли Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Состав команды был объявлен 25 января. Из 25 игроков, вошедших в этот состав, 15 представляют СКА, который возглавляет Олег Знарок. Восемь хоккеистов выступают за московский ЦСКА, еще двое — за магнитогорский «Металлург». Капитаном команды назначен Павел Дацюк.
Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. В протоколах они будут указаны как OAR (олимпийский спортсмен из России). Во время церемонии открытия, а также на награждении запрещено использование российского флага, а также исполнение национального гимна.
Во вторник, 6 февраля, МОК подтвердил, что Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах к окончанию Игр. Это произойдет в том случае, если россияне не допустят нарушений правил, выставленных перед ними МОК. Также будет учитываться поведение болельщиков.
Фото: Globallookpress.com
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