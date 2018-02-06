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Сборная России по хоккею прибыла в Корею перед Олимпиадой. Команду встретили около 200 болельщиков.
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Российских хоккеистов встретили в Сеуле исполнением национального гимна

6 февраля 2018 16:23
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Сборная России по хоккею прибыла в Корею перед Олимпиадой. Команду встретили около 200 болельщиков.
Как пишет РБК, российские хоккеисты прибыли в Сеул во вторник, 6 февраля. Команду встретили около 200 фанатов, которые исполнили гимн России. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Часть фанатов прилетела в столицу Кореи за несколько часов до прибытия сборной. Кроме того, российских хоккеистов встречали россияне, работающие в Корее. Кроме гимна, фанаты также исполнили «Катюшу».

Российские хоккеисты свой последний перед Олимпиадой матч проведут 10 февраля. Соперником станет сборная Кореи.

Из-за этой встречи хоккеисты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, которая состоится накануне. Всего на эту церемонию выйдут около 70 российских спортсменов из 169, допущенных до Игр. Остальные будут готовиться к старту Олимпиады, так как им предстоит участвовать в соревнованиях сразу после церемонии.

На Олимпиаде в Пхёнчхане хоккейный турнир стартует 14 февраля. Сборная России, которая выступает под нейтральным флагом, сыграет в группе B вместе со сборными Словении, Словакии и США.

В турнире не смогут принять участие несколько российских хоккеистов, не получивших приглашения от МОК. В этот список вошли Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Состав команды был объявлен 25 января. Из 25 игроков, вошедших в этот состав, 15 представляют СКА, который возглавляет Олег Знарок. Восемь хоккеистов выступают за московский ЦСКА, еще двое — за магнитогорский «Металлург». Капитаном команды назначен Павел Дацюк.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. В протоколах они будут указаны как OAR (олимпийский спортсмен из России). Во время церемонии открытия, а также на награждении запрещено использование российского флага, а также исполнение национального гимна.

Во вторник, 6 февраля, МОК подтвердил, что Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах к окончанию Игр. Это произойдет в том случае, если россияне не допустят нарушений правил, выставленных перед ними МОК. Также будет учитываться поведение болельщиков.


Фото: Globallookpress.com


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