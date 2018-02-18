Российские хоккеисты узнали возможных соперников по четвертьфиналу Игр
18 февраля 2018 23:11
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По итогам первого этапа все 12 команд были проранжированы в зависимости от занятого в группе места, количества набранных очков, лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб и количества забитых голов. Первые четыре сборные (победители трех групп и лучшая и вторых команд) напрямую попали в четвертьфинал, восемь остальных примут участие в раунде плей-офф.
Россия стала худшей из победителей групп, с шестью очками заняв в сводной таблице третье место. Первыми стали шведы (9 баллов), победившие всех соперников в группе С в основное время — Норвегию (4:0), Германию (1:0) и Финляндию (3:1). Второе место заняла Чехия (8 очков). В группе А команда Йозефа Яндача переиграла в основное время Южную Корею (2:1) и Швейцарию (4:1) и одолевшая в серии буллитов Канаду (3:2).
Помимо победителей групп прямую путевку в четвертьфинал получила и Канада (7 очков), ставшая лучшей из вторых команд. В плей-офф родоначальники хоккея стартуют матчем с Финляндией или Южной Кореей. Швеция в четвертьфинале сыграет с победителем матча Швейцария — Германия. Соперником Чехии станет сборная США или Словакия. Если россияне выйдут в полуфинал, им предстоит матч с одной из этих трех сборных (Чехией, Словакией или США).
Российские хоккеисты уже встречались со Словенией. В рамках группового этапа команда Олега Знарка разгромила соперника со счетом 8:2. В других матчах россияне уступили Словакии (2:3) и переиграли США (4:0).
Сборная России набрала шесть очков и заняла первое место в группе В, получив прямую путевку в четвертьфинал. У всех остальных команд группы — по четыре балла. По дополнительным показателям второе место заняла Словения, третье — США, четвертое — Словакия.
Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи сборная России, составленная преимущественно из игроков НХЛ, выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала после поражения от Финляндии (1:3). Золото выиграли канадцы, победившие в финале Швецию (3:0). На Играх в Южной Корее костяк сборной России составляют хоккеисты московского ЦСКА и петербургского СКА.
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