Российские футболисты сыграют в гостевых матчах ЧМ-2018 в светлой форме

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В тех матчах, где сборная России будет номинальным гостем, она сыграет в светлой форме. На групповом этапе гостевым для россиян будет матч против Уругвая, который состоится 20 июня. Во встречах с Саудовской Аравией (14 июня) и Египтом (19 июня) сборная России будет хозяином и сможет выйти на поле в домашней красной форме.Ранее форму на чемпионат мира представила сборная Португалии. В номинально домашних матчах португальцы сыграют в красном, в гостевых — в белом. Португалия попала в группу B вместе с Испанией, Марокко и Ираном. Матчи против Испании и Марокко будут для чемпионов Европы домашними, против Ирана — гостевыми.Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).На первенство вышли Швеция, Хорватия, Швейцария, Сенегал, Тунис, Марокко, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу и Панама. Россия получила право сыграть в финале как хозяйка турнира.Фото: Официальный сайт РФС/Константин Рыбин