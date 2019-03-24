Российские футболисты обыграли сборную Казахстана со счетом 4:0
24 марта 2019 20:40
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Один из крупнейших стадионов Европы примет первый матч российской сборной в квалификации к континентальному первенству
Два гола в ворота Казахстана забил Денис Черышев, один — Артем Дзюба, еще один мяч забил в свои ворота защитник казахстанской команды Абзал Бейсебеков.
Матч прошел в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». На нем присутствовали более 29 тыс. зрителей.
Следующим соперником российской сборной станет команда Сан-Марино. Встреча состоится 8 июня в Саранске.
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