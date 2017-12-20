Российские букмекеры оценили возможные доходы от ЧМ-2018
20 декабря 2017 23:45
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По оценке «Лиги ставок», объем ставок на матчи вырастет в 6–8 раз по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, «1хСтавка» прогнозирует, что он вырастет более чем в полтора раза. В 2014-м в России, по данным «Балтбет», объем ставок составил примерно 99 млрд руб.
Рост будет связан с увеличением числа клиентов и расширением сети пунктов приема ставок по сравнению с 2014 годом, поясняют аналитики «Рейтинга букмекеров». Чемпионат мира в 2018 году будет больше освещаться российскими СМИ и это может привести к зарождению долгосрочного интереса к спорту и ставкам на него, надеются они. Тем более что в 2017 году букмекеры получили право рекламироваться во время спортивных трансляций. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в апреле 2017 года.
Компании планируют заработать еще и на иностранных клиентах, говорится в исследовании «Рейтинга букмекеров». Иностранцы могут поставить до 750 млн руб.
Всего маржа российских букмекерских компаний на матчах составит до 4,5%. Максимальные выплаты для ставок на чемпионате могут составить более 10 млн руб., подсчитали составители «Рейтинга букмекеров».
Букмекеры — одни из немногих, кто выиграет от проведения чемпионата в России. В целом экономике страны он даст лишь небольшой краткосрочный толчок: дополнительный рост ВВП составит не более 0,2 п.п. в годовом выражении во втором и третьем кварталах 2018 года.
Россия потратит на чемпионат значительно больше, чем получит от него, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «В целом это, скорее всего, убыточный для нас проект», — сказал он РБК. Общая стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд — это будет самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории.
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