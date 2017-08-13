Российская легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне

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Российская легкоатлетка Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне.Она стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года.Ранее россияне выиграли три серебряные награды - их обладателями стали Сергей Шубенков - бег на 110 м с барьерами, Дарья Клишина - прыжки в длину, и Валерий Пронкин - метание молота, передает Радио Маяк.