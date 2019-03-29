Роднина связала деградацию мужского фигурного катания с Плющенко

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По мнению прославленной фигуристки, проблема является системной и связана с Евгением Плющенко."Фигурное катание такой вид спорта, что если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не будет. Мне кажется, что в свое время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: "Отобрался? Подождешь – у нас есть Плющенко". Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион", - заявила Роднина во время конференции для "Советского спорта".Экс-фигуристка также отметила, что для современных фигуристов спорт превращается в бизнес."Видно не на тех ставим. Если бизнес неуспешный, то его надо закрывать или продавать. А для спортсменов спорт превращается в бизнес, ведь за пребывание в сборной платят достаточно большие деньги. Проще быть вторым-третьим номером и продержаться в сборной пару циклов, чем один или два года идти на какие-то сверхнагрузки и постараться прыгнуть выше головы", - заявила она.На прошедшем чемпионате мира россиянин Михаил Коляда (262,44) занял шестое место, Андрей Лазукин (248,74) - десятое, Александр Самарин (246,33) - 12-е. Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.