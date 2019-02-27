Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева

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Федерация фигурного катания: "По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказалось 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — 7 человек, один член совета воздержался."В мужском одиночном катании будут представлены Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасными станут Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.Ранее Федерация всячески пыталась отсрочить момент выбора, отправив такую же заявку, как и на чемпионат Европы, и так и не огласив критерии отбора, из-за чего возникло множество обсуждений.Фото: соцсети