Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 28 февраля, 02:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 65.76
0.14
EUR 74.82
0.33
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева

27 февраля 2019 23:56
113
Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор и публично огласила своё решение.
Федерация фигурного катания на коньках России положила конец вопросу "Медведева или Туктамышева?". На сайте организации появился список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Японии, который пройдёт в марте. В основной состав национальной команды в женском одиночном катании вошли Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева. Её предпочли Елизавете Туктамышевой в результате голосования, передает life.ru.

Федерация фигурного катания: "По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета федерации за кандидатуру Евгении Медведевой на включение в основной состав сборной высказалось 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой — 7 человек, один член совета воздержался."

В мужском одиночном катании будут представлены Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасными станут Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Ранее Федерация всячески пыталась отсрочить момент выбора, отправив такую же заявку, как и на чемпионат Европы, и так и не огласив критерии отбора, из-за чего возникло множество обсуждений. 


Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
651
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
531
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
798
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7925
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8433
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8156
Весь список
Спорт в регионе
27 февраля 2019  23:56
Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор и публично огласила своё решение.
Решили голосованием. На чемпионат мира поедет Медведева, а не Туктамышева
Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор и публично огласила своё решение.  Спорт в регионе
113
27 февраля 2019  21:28
Хет-трик на счету Барасы, дубль оформил Чеснакас по голу забили Фахрутдинов и Тихонов. И еще один автогол.
Ветераны "Крыльев Советов" одержали победу над болельщиками команды - 8:0!
Хет-трик на счету Барасы, дубль оформил Чеснакас по голу забили Фахрутдинов и Тихонов. И еще один автогол.  Спорт в регионе
131
27 февраля 2019  18:47
В соревнованиях, считающимися вторыми по значимости после Олимпийских игр, примут участие около 1800 спортсменов из 59 стран.
Самарские спортсмены выступят на XXIX Всемирной зимней универсиаде
 В соревнованиях, считающимися вторыми по значимости после Олимпийских игр, примут участие около 1800 спортсменов из 59 стран.  Спорт в регионе
158
27 февраля 2019  16:22
18 молодых фигуристов из нашего региона будут состязаться в танцах на льду и синхронном катании.
Губернатор пожелал нашим фигуристам и тренерам успехов на Зимней Универсиаде.
18 молодых фигуристов из нашего региона будут состязаться в танцах на льду и синхронном катании. Спорт в регионе
249
26 февраля 2019  15:25
Вход на гостевую трибуну будет платным.
Вниманию болельщиков "Крыльев Советов", собирающихся на матч с "Локомотивом"
Вход на гостевую трибуну будет платным.  Спорт в регионе
613
26 февраля 2019  14:50
Проголосовать за понравившуюся арену может любой желающий. Победитель будет объявлен 7 марта.
Четыре стадиона РФ вышли в финал конкурса на звание лучшей арены 2018 года. Самара - арена тоже прошла!
Проголосовать за понравившуюся арену может любой желающий. Победитель будет объявлен 7 марта.  Спорт в регионе
291
26 февраля 2019  14:32
Почетным гостем турнира станет двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.
В Тольятти стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей"
Почетным гостем турнира станет двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.  Спорт в регионе
357
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
558
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
604
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1301
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1120
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1017
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1172
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
481
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1023
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
746
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2777
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2467
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2729
Весь список

Мероприятия
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные