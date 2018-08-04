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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Регби в Самаре

4 августа 2018 13:12
175
5 августа в 16-00 на стадионе
"Регби в Самаре. Это серьёзно!", - пишет  @schoolbasket в Твиттере.

5 августа в 16-00 на стадионе "Локомотив".

Вход свободный.

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