Разузнали, что планируют сделать в будущем "Музее спорта" на "Самара Арене"

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При создании Музея спорта сделают акцент на мультимедийных технологиях и интерактивном взаимодействии. В экспозиции планируют использовать цифровые фотоальбомы, тач-панели, сенсорные планшеты, панели и плазменные телевизоры, интерактивные инсталляции, трехмерные технологи, 3D-голограммы, спортивные симуляторы.В музее будет несколько мультимедийных комплексов:- история самарского спорта (XIX-XX века, основные этапы развития самарского спорта);- спорт современности (с 2000 года по настоящее время, представление основных видов спорта и федераций);- зал спортивной славы (выдающиеся спортсмены и тренеры, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы);- зал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (подготовка, строительство стадиона, наследие);- церемониальный зал;- интерактивная игровая зона;- 3D-кинотеатр.Открывать экспозицию музея будут в несколько этапов. Первый из них наметили уже на 2019 год. Часть экспозиции будет посвящена футболу в Самаре и наследию Чемпионата мира по футболу.Сейчас специалисты подбирают и собирают экспонаты. Музей будет иметь региональный статус.