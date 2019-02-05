Рапиристы ЦСКА/Самара братья Бородачёвы обладатели командной «бронзы» на этапе КМ в Польше

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Как сообщает федерация фехтования России, обыграв команды Турции – 45:18 и Венгрии – 45:27, россияне в полуфинале встретились со сборной Италии. Начало встречи было за итальянцами – 15:11. Но после того как Мыльников обыграл Пьетро Веллути – 9:3, а Антон Бородачёв нанес пять уколов в обмен на один в бою с Алессио Ди Томмазо, наша команда повела – 25:19. В следующих боях итальянцы немного сократили разрыв в счете. На последний бой Антон Бородачёв вышел, имея в запасе три укола – 33:30. Однако Томмазо Марини сумел отыграть этот гандикап и принести победу итальянцам – 39:37. Обыграв затем в «бронзовом» финале сборную Польши – 45:23, российские рапиристы заняли на турнире в Лешно третье место. «Золото» после победы в финале над итальянцами – 44:43, досталось фехтовальщикам Франции, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара