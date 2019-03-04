Рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы (ЦСКА/Самара) в составе команды повторили сочинский триумф в Италии
4 марта 2019 19:18
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На пути к финалу наши рапиристы уверенно выиграли у сборных Финляндии (45:10), Германии (45:35) и Польши (45:21). Однако финал Россия – Италия прошел по-иному.
В первом бою Кирилл Бородачёв обыграл Пьетро Веллути – 4:1. Но тут же тяжелое поражение от Томмазо Марини потерпел Владислав Мыльников – 3:9. После того как и Антон Бородачёв уступил Алессио Ди Томмазо – 3:5, первый круг остался за итальянцами – 15:10.
Ход встречи перевернул Мыльников, разгромивший Веллути – 10:2 и общий счет 20:17. Разрыв в три укола сохранился и после встреч братьев Бородачёвых с Ди Томмазо (Кирилл – 5:2) и Марини (Антон – 5:8) – 30:27.
Решающими стали седьмой и восьмой бои. В них Мыльников и Антон Бородачёв с одинаковым счетом 5:1 обыграли соответственно Ди Томмазо и Веллути. Счет стал 40:29 в пользу сборной России, и Кирилл Бородачёв уверенно довел поединок до победного конца –
45:36, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: Федерация фехтования России/ ЦСКА/Самара
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