Рапирист ЦСКА/Самара Кирилл Бородачёв одержал две победы за два дня на соревнованиях в Уфе

49

На всероссийских соревнованиях среди юниоров в Уфе на старт вышли 75 россиян и два рапириста из Японии: Юто Уэно и Руй Фуджикура. Оба гостя неплохо шли по турнирной дистанции, но лишь до того момента, пока на дорожку против них не выходил рапиристсамарского филиала ЦСКА Кирилл Бородачёв. В 1/8 финала он обыграл Фуджикуру – 15:6, а в полуфинале взял верх над Уэно – 15:7. Выиграв финальный поединок у Владислава Мыльникова – 15:7, Бородачёв и стал победителем соревнований.На следующий день после успеха на юниорском турнире Кирилл Бородачёв вновь первенствовал на аналогичных соревнованиях, где возраст участников уже был ограничен 23 годами.Как и накануне, вместе с россиянами в турнире приняли участие фехтовальщики Японии. На сей раз их было пятеро. Трое из них пробились в восьмерку сильнейших, но вот на пьедестал почета попасть не сумели.Квартет призеров составили двое юниоров: армеец Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников, и двое более старших фехтовальщиков: Марат Бакиров и Григорий Семенюк. В полуфиналах юниоры выиграли свои бои с одинаковым счетом 15:10. Таким образом, как и накануне, судьба первого места решилась в поединке Бородачёва и Мыльникова. И снова сильнее оказался Кирилл Бородачёв – 15:13.Тренер армейца Элина Орлова рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара о подробностях выступления Кирилла Бородочева:"В турнире участвовали сильнейшие спортсмены, в том числе 6 японских рапиристов, входящих в основные составы юниорской и молодежной сборных Японии. Японцы фехтовали спокойно, можно сказать с психологическим преимуществом, так как российскиесоревнования не были для них отборочными. Наши же ребята боролись за очки для попадания в сборную страны для участия в первенстве Европы и первенстве мира весной 2019 года. Поэтому работали на пределе. Все бои с участием Кирилла были тяжелые, борьба шла за каждый укол. Но он сумел реализовать одно из своих лучших качеств - при равном счете почти до финала поединка забирать последний укол", передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара