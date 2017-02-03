Рапирист ЦСК/Самара завоевал бронзу в командных соревнованиях

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В последние дни января командные соревнования на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Экс-ан-Провансе (Франция) принесли сборной России, в составе которой выступил спортсмен ЦСК/Самара Кирилл Бородачёв, третье место.В споре за «бронзу» россияне встретились с итальянцами. После трех боев наша команда вела – 15:6, после шести – 30:15. В заключительной трети матча сборной Италии удалось немного сократить разрыв в счете, но «бронза» осталась за российскими фехтовальщиками – 45:35.