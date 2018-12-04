РПЛ утвердила внедрение системы видеоповторов
4 декабря 2018 23:22
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— VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9–10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам, — цитирует РИА "Новости" главу лиги Сергея Прядкина.
По этому вопросу создана рабочая группа, которая до Рождества обязана предоставить отчёт. Сама система должна появиться в чемпионате России в следующем сезоне.
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