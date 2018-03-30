РФС рекомендовал игрокам не курить кальян и не пить экзотические чаи, чтобы избежать нарушения антидопинговых правил
30 марта 2018 19:38
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РФС уточнил, что за последние четыре года ни один российский футболист не сдал положительную допинг-пробу. Союз опубликовал памятку, которая поможет футболистам «продолжать оставаться абсолютно чистыми».
Помимо отказа от употребления лекарств, указанных в запрещенном списке WADA, РФС посоветовал российским игрокам не курить кальян и не пить экзотические чаи. Союз также напомнил, что «каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена».
РФС уточнил, что спортсменам надо быть особенно осторожными с лекарствами, купленными за пределами России. Согласно памятке, препараты с одним и тем же названием могут различаться по составу и в зарубежных лекарствах могут оказаться запрещенные вещества.
Союз предостерег от употребления мяса, привезенного из Южной Америки и Китая. В памятке уточняется, что необходимо проверять сертификаты на это мясо, так как в нем может содержаться кленбутерол (это запрещенное WADA вещество).
Антидопинговые правила не запрещают употребление кальяна, однако считается, что футболистам следует этого избегать. К примеру, в 2015 году «Арсенал» отказался от покупки нападающего «Ливерпуля» Рахима Стерлинга в том числе и потому, что в прессе появились фотографии футболиста, который курил кальян.
В сборной России скандал, связанный с курением кальяна, возник в 2009 году. Тогда в программе «Человек и закон» были показаны съемки из одного из ресторанов Москвы, на которых было видно, как перед первым стыковым матчем ЧМ-2010 против Словении игроки сборной употребляли алкоголь и курили кальян. Тогда РФС отказался применять к футболистам дисциплинарные меры.
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