Путин попросил прощения у российских олимпийцев: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить»
31 января 2018 20:04
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«Все мы очень хорошо знаем, а вы лучше, чем кто-либо другой, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений, чего они стоят, сколько труда для этого нужно приложить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой противоположные мнения на этот счет, и это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин на проходящей в учебно-тренировочном центре «Новогорск» встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане.
Президент заверил, что Россия всегда будет поддерживать идеи чистого «во всех смыслах и во всех отношениях» спорта и будет продолжать сотрудничество с международными спортивными организациями.
«Признавая и свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все, для того чтобы эти организации не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд не казались. Мы очень рассчитываем на такое отношение к делу, рассчитываем на их мужество», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что ситуация в современном спорте складывается так, что из него может исчезнуть самая важная его составляющая, объединяющая страны и народы, в результате чего лозунг «О, спорт, ты — мир!» просто утратит смысл.
Путин пообещал поддержку российским спортсменам, которые не были допущены к Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Ну, а вам я, безусловно, желаю удачи. Я хотел бы пожелать вам того, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время. Сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами — как обычно — следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу. Я искренне желаю вам этих побед и удачи!» — обратился президент к олимпийцам.
В Играх в Южной Корее примут участие только 169 российских спортсменов, хотя изначально Россия планировала отправить в Пхёнчхан 500 участников. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил целый ряд россиян, в частности и лидеров сборной, к участию в Олимпиаде, сославшись в том числе на данные бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
30 января Путин на встрече со своими доверенными лицами назвал Родченкова «придурком», а отстранение ряда российских спортсменов от Олимпиады — «атакой на Россию». Президент подчеркнул, что некоторых российских спортсменов даже не обвиняют в употреблении допинга, но не допускают к участию в Играх «по совокупности каких-то других причин».
«Каких? Нам не говорят. Но в спорте все должно быть открыто. Ни в коем случае нельзя превращать спорт в задний двор какой-то политической кухни», — сказал глава государства.
Фото: Максим Шеметов / Reuters
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