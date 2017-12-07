Путин пообещал не чинить препятствий российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом
7 декабря 2017 15:40
93
При этом член исполкома ОКР и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и вовсе назвал мнение Путина «решающим». Накануне, 6 декабря, президент пообещал не устраивать блокады Олимпиады, дав спортсменам возможнсоть самим принять решение о том, ехать им ли в Пхёнчхан.
«Я думаю, оно (мнение Путина — РБК), мягко говоря, решило. В словах и тональности президента не прозвучало даже нотки некого давления. Я увидел, что президент действительно искренне считает, что в этой ситуации решение — прерогатива спортивного сообщества. Я считаю, что это более чем правильная, прагматичная позиция», — сказал Мамиашвили.
Другой член исполкома ОКР, вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Марат Бариев также подтвердил РБК, что мнение Путина «будет учитываться» участниками Олимпийского собрания.
«Но никто из спортсменов и не собирается бойкотировать Олимпиаду. Это предлагают политики, которые мало понимают в спорте. Из спортсменов таких единицы. Большинство говорят, что надо участвовать и доказать на Олимпиаде, что российские спортсмены остаются одними из сильнейших в мире», — сказал Бариев.
Председатель Комиссии спортсменов ОКР Софья Великая также согласна с тем, что слова президента страны будут приняты во внимание. Однако, по ее словам, на собрании необходимо будет принять решение по ряду других вопросов.
«Там еще много других сопутствующих вопросов, которые надо решить, а не просто сказать одно слово «участвуем» или «не участвуем». Будут присутствовать все те люди, организации, федерации, которые напрямую или косвенно причастны к предстоящим Олимпийским играм. Там глобально все будет решаться», — сказала РБК Великая.
ОКР является общественным объединением и некоммерческой корпоративной организацией. В соответствии с уставом, ОКР может взаимодействовать с органами государственной власти России, при условии, что такое взаимодействие не противоречит Олимпийской хартии МОК, «не допуская оказания на себя политического, юридического, религиозного и экономического давления, несовместимого с обязательствами ОКР по выполнению Олимпийской хартии МОК».
В Олимпийской хартии говорится, что национальные олимпийские комитеты (НОК) могут сотрудничать с правительственными органами, но «обязаны сохранять свою автономию и противодействовать всяческому давлению, включая, помимо прочего, политическое, правовое, религиозное или экономическое, которое могло бы помешать им выполнять Олимпийскую хартию».
Накануне, 6 декабря, Путин на встрече с работниками завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде пообещал не чинить препятствий российским спортсменам, решившим отправиться в Пхёнчхан под нейтральным флагом.
«Мы, конечно, не будем никому ничего запрещать и не будем ничего блокировать и создавать условия, невозможные к участию. Я тоже переживаю за ребят. Многие из них мне не просто знакомы — я считаю их своими друзьями, очень переживаю за них, болею за них. Каждый из них должен будет принять, наверное, какое-то решение», — сказал Путин.
Президент отметил, что окончательное решение должно будет принять Олимпийское собрание. На этой же встрече с работниками «ГАЗ» Путин заявил о своем решении принять участие в президентских выборах 2018 года.
Олимпийский комитет России (ОКР) 5 декабря по решению исполкома МОК был дисквалифицирован на время проведения Игр-2018. «Чистые» российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
7 декабря 2017 15:07
До конца года еще 8 баннеров будут размещены на стадионе «Локомотив» и на ж/д вокзале Самары. ЧМ-2018
86
5 декабря 2017 19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
479
4 декабря 2017 13:32
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
284
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6665
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7234
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7086
Спорт в регионе
7 декабря 2017 15:40
В ОКР назвали «решающим» мнение Путина об участии в Олимпиаде. Спорт в регионе
93
7 декабря 2017 12:16
С 14 июня по 15 июля будет запущено голосование. Спорт в регионе
126
6 декабря 2017 16:08
Шешунов вошел в состав сборной России. Спорт в регионе
187
6 декабря 2017 10:06
Россияне выступят на Зимней Олимпиаде как "команда российских спортсменов". Спорт в регионе
203
5 декабря 2017 23:31
«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом. Спорт в регионе
522
5 декабря 2017 17:02
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора. Спорт в регионе
181
5 декабря 2017 12:19
Это третье поражение команды в чемпионате подряд. Спорт в регионе
194
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5421
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1975
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8872
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2649
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10356
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3026
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2397
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1628
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1985
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1880
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1582
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3213
Мероприятия