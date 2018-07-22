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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России

22 июля 2018 15:38
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При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Это возможно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности проведения в России летней Олимпиады. При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».

В феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. По окончании Олимпиады на тех же объектах была проведена Параолимпиада.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут 24 июля — 9 августа 2020 года в Токио.


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