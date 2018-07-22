Путин не исключил возможность проведения летней Олимпиады в России
22 июля 2018 15:38
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«Это возможно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности проведения в России летней Олимпиады. При этом Путин отметил, что пока Россия «даже не формализовала соответствующую заявку».
В феврале 2014 года в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. По окончании Олимпиады на тех же объектах была проведена Параолимпиада.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут 24 июля — 9 августа 2020 года в Токио.
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