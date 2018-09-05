Путин: нужно продумать эффективное использование стадиона в Самаре, построенного к ЧМ
5 сентября 2018 20:03
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Речь об этом шла на встрече главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
"Хочу вернуться к наследию чемпионата мира по футболу. Нужно думать, как эффективно использовать стадион", — сказал Путин врио губернатора.
Азаров заверил президента, что стадион в Самаре — первый по заполняемости в России.
"Наш клуб сейчас играет в премьер-лиге, мы на первом месте по посещаемости за прошедшие матчи, первые матчи. По заполняемости мы на первом месте в стране", — сказал врио губернатора, уточнив, что власти региона будут работать над увеличением заполняемости спортивного объекта.
Он рассказал, что за время чемпионата мира по футболу, по оценкам экспертных организаций, Самара стала четвёртым городом в стране по посещаемости туристов.
"Когда-то закрытый Куйбышев, а теперь впереди нас только Москва, Санкт-Петербург и Сочи", — пояснил Азаров.
Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоялись в 11 городах.
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