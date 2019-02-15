Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 15 февраля, 15:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/02:
USD 66.54
0.86
EUR 75.05
0.66
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Прошел отборочный тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской области

15 февраля 2019 14:42
69
Окончательное формирование состава делегации Самарской области на Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России в Ростове-на-Дону состоится в конце февраля.
С 11 по 13 февраля 2019 года в Самаре проходил региональный отборочный тур в рамках Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России (6+).

Дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России, просвещения, культурного и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи на основе героических событий отечественной истории, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения.

В состав жюри вошли известные музыканты Самарской области. Возглавил жюри профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России Виталий Максимов.

Члены жюри: Н.В. Седова — декан музыкально-исполнительского факультета, профессор СГИК; В.А. Дрындин — доцент СГИК, заслуженный работник культуры России; П.А. Назаров — доцент СГИК, солист Самарской государственной филармонии; А.А. Мальцев — заведующий кафедрой «Театральная режиссура», доцент СГИК; Г.М. Мисюк — директор ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», член Союза художников РФ; В.Н. Пономаренко — художественный руководитель ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)», заслуженная артистка РФ; М.Г. Куликов — председатель ПЦК «Оркестровые инструменты» ГБПОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова», руководитель межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра «Джазовая ассоциация», лауреат губернской премии.

В конкурсных прослушиваниях по 19 номинациям (фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, флейта, электронный клавишный инструмент, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современный танец, художественные ремесла) приняли участие 693 участника. В сравнении с 2018 годом количество участников увеличилось на 57 человек.

Наибольшее число участников было заявлено в номинациях: хореография, включая ансамбли – 203, театр и художественное чтение – 166, изобразительное искусство – 129, народное певческое искусство, включая ансамбли — 102, инструментальное исполнительство (индивидуальное) – 66.

В региональном отборочном туре приняли участие образовательные и культурно-досуговые учреждения городских округов Самара, Сызрань, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск и многочисленные учреждения муниципальных образований Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Елховского, Исаклинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Нефтегорского, Пестравского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.

Более 280 педагогических кадров и концертмейстеров представили свою работу на прослушивания и просмотры регионального тура.

Окончательное формирование состава делегации Самарской области на Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России в Ростове-на-Дону состоится в конце февраля.

Виталий Максимов отметил, что исполнительский уровень солистов и коллективов, представленных на региональном туре Дельфийских игр, значительно вырос. «Очень серьёзно стали подходить к программам, обозначенным условиями, — пояснил он. — Есть, конечно, единичные случаи несоответствия требованиям, но, в основном, все подходят очень ответственно. Сложно выделить какую-то определённую номинацию, есть «звёздочки» во всех жанрах. Жюри по несколько раз просматривали и прослушивали номера, обсуждали все детали, чтобы не упустить самое важное. Хочу выразить благодарность Агентству социокультурных технологий за профессиональную организацию и слаженность в работе жюри и оргкомитета при подготовке и проведении регионального тура Дельфийских игр».

Александр Мальцев, заведующий кафедрой «Театральная режиссура», доцент СГИК, отметил: «Представленный уровень подготовки участников регионального этапа Дельфийских игр достаточно высокий. Особенно можно отметить подготовку среди ДШИ области – как по количеству участников, так и по качеству представленных программ. Немало открытий в номинации «Художественное слово»: появились новые имена, продуман патриотический репертуар, осмысленно отнеслись к литературным текстам. Театр представлен немногочисленными спектаклями не самого высокого уровня. Должна быть особая подготовка к Дельфийским играм, важно учитывать количество участников спектакля, реквизит, костюмы. Да и современная тематика, должна быть близка по духу молодёжи нового времени», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
566
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
445
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
711
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7883
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8396
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8124
Весь список
Спорт в регионе
15 февраля 2019  14:42
Окончательное формирование состава делегации Самарской области на Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России в Ростове-на-Дону состоится в конце февраля.
Прошел отборочный тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской области
Окончательное формирование состава делегации Самарской области на Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России в Ростове-на-Дону состоится в конце... Спорт в регионе
69
15 февраля 2019  12:37
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила ЦСКА-2
Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила ЦСКА-2
Команда сохраняет за собой второе место в турнирной таблице. Спорт в регионе
85
15 февраля 2019  09:58
Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал о целях визита Черчесова в расположение команды
Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал о целях визита Черчесова в расположение команды
 Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов подвел итоги сбора самарской команды в Турции. Спорт в регионе
189
14 февраля 2019  23:22
Наша команда уверенно идет на втором месте в турнирной таблице.
БК "Самара" в матче Суперлиги с ЦСКА-2 одержала победу - 87:61
Наша команда уверенно идет на втором месте в турнирной таблице. Спорт в регионе
234
14 февраля 2019  20:27
Игрок «Краснодара» находится под арестом как обвиняемый по делу о хулиганстве.
Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»
 Игрок «Краснодара» находится под арестом как обвиняемый по делу о хулиганстве.  Спорт в регионе
865
14 февраля 2019  15:13
В Астрахани завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек. В турнире принимали участие сильнейшие команды страны в возрасте до 17 лет.
Сборная Самарской области по гандболу выиграла первенство России
В Астрахани завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек. В турнире принимали участие сильнейшие команды страны в возрасте до 17 лет.   Спорт в регионе
265
14 февраля 2019  13:54
Кубок мира по сноукайтингу пройдет на Жигулевском море
Кубок мира по сноукайтингу пройдет на Жигулевском море
24 февраля параллельно со спортивными баталиями на берегу пройдет фестиваль для болельщиков. Спорт в регионе
203
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
605
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
403
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
357
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
478
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
725
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
938
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2126
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1854
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2139
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2516
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2703
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3998
Весь список

Мероприятия
Самарские студенты встретятся с автором летописи студенческих отрядов
Грандиозное событие: Масленица в селе Зольное!
В День всех влюбленных сотрудники ГИБДД Самары провели профилактическую акцию «Безопасные сердца»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные