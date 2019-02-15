Прошел отборочный тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской области
15 февраля 2019 14:42
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Дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России, просвещения, культурного и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи на основе героических событий отечественной истории, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения.
В состав жюри вошли известные музыканты Самарской области. Возглавил жюри профессор Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры России Виталий Максимов.
Члены жюри: Н.В. Седова — декан музыкально-исполнительского факультета, профессор СГИК; В.А. Дрындин — доцент СГИК, заслуженный работник культуры России; П.А. Назаров — доцент СГИК, солист Самарской государственной филармонии; А.А. Мальцев — заведующий кафедрой «Театральная режиссура», доцент СГИК; Г.М. Мисюк — директор ГБПОУ СО «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина», член Союза художников РФ; В.Н. Пономаренко — художественный руководитель ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)», заслуженная артистка РФ; М.Г. Куликов — председатель ПЦК «Оркестровые инструменты» ГБПОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова», руководитель межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра «Джазовая ассоциация», лауреат губернской премии.
В конкурсных прослушиваниях по 19 номинациям (фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, флейта, электронный клавишный инструмент, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современный танец, художественные ремесла) приняли участие 693 участника. В сравнении с 2018 годом количество участников увеличилось на 57 человек.
Наибольшее число участников было заявлено в номинациях: хореография, включая ансамбли – 203, театр и художественное чтение – 166, изобразительное искусство – 129, народное певческое искусство, включая ансамбли — 102, инструментальное исполнительство (индивидуальное) – 66.
В региональном отборочном туре приняли участие образовательные и культурно-досуговые учреждения городских округов Самара, Сызрань, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск и многочисленные учреждения муниципальных образований Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Елховского, Исаклинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Нефтегорского, Пестравского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.
Более 280 педагогических кадров и концертмейстеров представили свою работу на прослушивания и просмотры регионального тура.
Окончательное формирование состава делегации Самарской области на Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России в Ростове-на-Дону состоится в конце февраля.
Виталий Максимов отметил, что исполнительский уровень солистов и коллективов, представленных на региональном туре Дельфийских игр, значительно вырос. «Очень серьёзно стали подходить к программам, обозначенным условиями, — пояснил он. — Есть, конечно, единичные случаи несоответствия требованиям, но, в основном, все подходят очень ответственно. Сложно выделить какую-то определённую номинацию, есть «звёздочки» во всех жанрах. Жюри по несколько раз просматривали и прослушивали номера, обсуждали все детали, чтобы не упустить самое важное. Хочу выразить благодарность Агентству социокультурных технологий за профессиональную организацию и слаженность в работе жюри и оргкомитета при подготовке и проведении регионального тура Дельфийских игр».
Александр Мальцев, заведующий кафедрой «Театральная режиссура», доцент СГИК, отметил: «Представленный уровень подготовки участников регионального этапа Дельфийских игр достаточно высокий. Особенно можно отметить подготовку среди ДШИ области – как по количеству участников, так и по качеству представленных программ. Немало открытий в номинации «Художественное слово»: появились новые имена, продуман патриотический репертуар, осмысленно отнеслись к литературным текстам. Театр представлен немногочисленными спектаклями не самого высокого уровня. Должна быть особая подготовка к Дельфийским играм, важно учитывать количество участников спектакля, реквизит, костюмы. Да и современная тематика, должна быть близка по духу молодёжи нового времени», передает пресс-служба облправительства.
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