Программа «Кросса Нации» в Самаре

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Спортивно-развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов, работа детских спортивных площадокОфициальная церемония открытияСтарт на 300 м – детский забег (5-6 лет)Старт на 1000 м – мальчики 2008 г.р. и младше, девочки 2008 г.р. и младшеСтарт массового забега на 2000 м (без ограничения возраста)Старт на 2000 м – юноши 2004-2001 г.р., девушки 2004-2001 г.р.Старт на 2000 м – юноши 2005 г.р. и младше, девушки 2005 г.р. и младшеСтарт на 4000 м – юноши 1999 г.р. и младше, девушки 1999 г.р. и младшеСтарт на 4000 м – мужчины 1998 г.р. и старше, женщины 1998 г.р. и старшеСтарт на 4000 м – женщины 35-49 лет, женщины 50-59 лет, женщины 60 лет и старшеСтарт на 6000 м – девушки 1999 г.р. и младшеСтарт на 6000 м – мужчины 35-49 лет, мужчины 50-59 лет, мужчины 60 лет и старшеСтарт на 8000 м – юноши 1998 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старшеСтарт на 12000 м – мужчины 1997 г.р. и старшеЦеремония награждения победителей и призеровОфициальная церемония закрытия, передает пресс-служба минспорта СО