Программа «Кросса Нации» в Самаре
13 сентября 2018 16:36
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Спортивно-развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов, работа детских спортивных площадок
11:30 Официальная церемония открытия
11:45 Старт на 300 м – детский забег (5-6 лет)
12:00 Старт на 1000 м – мальчики 2008 г.р. и младше, девочки 2008 г.р. и младше
12:10 Старт массового забега на 2000 м (без ограничения возраста)
12:30 Старт на 2000 м – юноши 2004-2001 г.р., девушки 2004-2001 г.р.
12:40 Старт на 2000 м – юноши 2005 г.р. и младше, девушки 2005 г.р. и младше
12:50 Старт на 4000 м – юноши 1999 г.р. и младше, девушки 1999 г.р. и младше
13:00 Старт на 4000 м – мужчины 1998 г.р. и старше, женщины 1998 г.р. и старше
13:05 Старт на 4000 м – женщины 35-49 лет, женщины 50-59 лет, женщины 60 лет и старше
13:15 Старт на 6000 м – девушки 1999 г.р. и младше
13:20 Старт на 6000 м – мужчины 35-49 лет, мужчины 50-59 лет, мужчины 60 лет и старше
13:25 Старт на 8000 м – юноши 1998 г.р. и младше, женщины 1998 г.р. и старше
13:30 Старт на 12000 м – мужчины 1997 г.р. и старше
12:45-14:50 Церемония награждения победителей и призеров
14:50-15:00 Официальная церемония закрытия, передает пресс-служба минспорта СО
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