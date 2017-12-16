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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Проект «Скандинавская ходьба: в парки за здоровьем» стартовал в самарском парке Гагарина

16 декабря 2017 13:03
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Бесплатно будет предоставлена возможность пройти обучение под руководством опытных тренеров, а также оценить состояние своего организма и имеющиеся факторы риска с помощью современного компьютеризированного оборудования центра здоровья Самарского областно
15 декабря старт маршруту скандинавской ходьбы был дан в самарском парке Гагарина.

На торжественной церемонии открытия проекта выступили председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, руководитель самарского клуба скандинавской ходьбы «Доброходы» Владимир Шацких.

Десятки поклонников скандинавской ходьбы собрались в парке имени Гагарина, чтобы первыми пройти по новому маршруту. Три варианта трассы проложено в парке, протяженностью от 710 метров до 1760 метров. Возможны здесь и бесплатные занятия с тренерами, и самостоятельные тренировки.

Скандинавская ходьба – новое и динамично развивающееся в России направление физической культуры, которое имеет огромный потенциал в области формирования здорового образа жизни и профилактики многих заболеваний. Эта методика успешно На торжественной церемонии открытия проекта выступила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухинаприменяется и как оздоровительная технология, и в качестве средства медицинской реабилитации во многих странах мира. Равномерная и сбалансированная тренирующая нагрузка даёт возможность применения людьми с самым разным исходным состоянием здоровья.

Идея проекта зародилась на заседании «круглого стола» на тему «Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента», который состоялся по инициативе председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марины Сидухиной в Самарской Губернской Думе с участием двукратной чемпионки мира и семикратной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

«Самое главное богатство каждого человека – это его здоровье. И очень хорошо, что сейчас в нашу жизнь входит тренд ведения здорового образа жизни. Нет ничего проще - взять палки и заниматься скандинавской ходьбой! Поэтому по инициативе регионального парламента совместно с министерством здравоохранения Самарской области и с администрацией городского округа Самара сегодня мы даём старт такому большому проекту. Он будет проходить на территории всех парков городского округа Самара. Скандинавская ходьба имеет все шансы стать массовым видом спорта и оздоровления. Сегодня здесь собрались и те, кто имеет опыт в занятиях скандинавской ходьбой, и новички. Для них, совершенно бесплатно, тренеры будут проводить занятия, по особому расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте «Парки Самары»», - отметила Марина Сидухина.

Специалисты отмечают, что только неукоснительное соблюдение методики позволит рассчитывать на успех. Кроме того, и относительно безопасная нагрузка требует оценки состояния организма до начала занятий и мониторинга изменений в процессе тренировок. Бесплатно будет предоставлена возможность пройти обучение под руководством опытных тренеров, а также оценить состояние своего организма и имеющиеся факторы риска с помощью современного компьютеризированного оборудования центра здоровья Самарского областного центра медицинской профилактики, сообщает samgd.ru




Фото:    samgd.ru




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