Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
1 октября 2018 17:02
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Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в поддержку детского спорта стартовал по всей России в октябре 2017 года. К сегодняшнему призеры Олимпийских игр и чемпионы мира и Европы дню по всей стране провели десятки открытых турниров, мастер-классов, тренировок и турниров в Перми, Нижнем Новгороде, Тюмени и других городах. В августе 2018 года самарские активисты ОНФ совместно с чемпионом Европы по вольной борьбе 2006 года Сергеем Сурковым провели акцию «ГТО со звездой» для кинельских школьников, где ребята пробовали сдать нормы ГТО.
2 октября в спортивном комплексе ЦСК ВВС учащиеся Самарского спортивного лицея проведут «Зарядку с чемпионом» и получат начальные навыки фехтования от мастера. Для школьников и гостей будет организована небольшая экскурсия по музею спортивных достижений Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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