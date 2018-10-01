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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре

1 октября 2018 17:02
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2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.
В рамках проекта Общероссийского Народного фронта «Легенды спорта – детям» 2 октября (вторник) серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея. В спортивном мероприятии примет участие член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.

Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в поддержку детского спорта стартовал по всей России в октябре 2017 года. К сегодняшнему призеры Олимпийских игр и чемпионы мира и Европы дню по всей стране провели десятки открытых турниров, мастер-классов, тренировок и турниров в Перми, Нижнем Новгороде, Тюмени и других городах. В августе 2018 года самарские активисты ОНФ совместно с чемпионом Европы по вольной борьбе 2006 года Сергеем Сурковым провели акцию «ГТО со звездой» для кинельских школьников, где ребята пробовали сдать нормы ГТО.

2 октября в спортивном комплексе ЦСК ВВС учащиеся Самарского спортивного лицея проведут «Зарядку с чемпионом» и получат начальные навыки фехтования от мастера. Для школьников и гостей будет организована небольшая экскурсия по музею спортивных достижений Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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