При температуре -15 градусов судья и представители команд принимают решение о проведении футбольного матча
27 ноября 2018 17:46
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Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
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27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
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26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
27 ноября 2018 17:46
Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ. Спорт в регионе
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27 ноября 2018 12:24
Новый каток создадут в декабре на Запорожской улице, 24. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 17:04
В Москва прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Кубок мечты" памяти заслуженного тренера России Татьяны Соловьевой. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 15:58
В них участвовало около 700 спортсменов из 24 регионов. По итогам Кубка России самарские команды завоевали три золотых медали. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 15:54
В нем участвовало около 300 сильнейших спортсменов страны. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 12:16
Они трижды становились сильнейшими. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 10:42
Наши спортсменки завоевали бронзу. Спорт в регионе
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Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
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9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
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24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
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21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
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12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
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9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
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Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
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7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
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6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
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9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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Мероприятия