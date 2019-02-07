Премьера новой рубрики на "Крылья Советов - ТВ"
7 февраля 2019 21:05
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Дебют доверяем новичку - Антону Зиньковскому предстоит воспроизвести гол Антона Бобра в легендарном матче «Крыльев» против «АЗ» в Кубке УЕФА, передает пресс-служба ФК "КС".
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