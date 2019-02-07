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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Премьера новой рубрики на "Крылья Советов - ТВ"

7 февраля 2019 21:05
178
Герою видео нужно повторить гол одного из экс-игроков нашей команды.
Герою видео нужно повторить гол одного из экс-игроков нашей команды.

Дебют доверяем новичку - Антону Зиньковскому предстоит воспроизвести гол Антона Бобра в легендарном матче «Крыльев» против «АЗ» в Кубке УЕФА, передает пресс-служба ФК "КС".

Видео на youtube.com 
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Комментарии



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