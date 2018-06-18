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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Посмотрите, как исландские болельщики поют "Калинку"

18 июня 2018 23:40
350
И благодарят Россию за гостеприимство.
Очень крутое зрелище! Посмотрите, как исландские болельщики поют "Калинку" и благодарят Россию за гостеприимство, передает CzarSays.
 
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