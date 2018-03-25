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Последнюю гонку сезона в биатлоне выиграл россиянин Максим Цветков

25 марта 2018 19:36
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Антон Шипулин финишировал на 16-м месте, Мартен Фуркад — на 19-м.
Максим Цветков ушел вторым с заключительной, четвертой стрельбы масс-старта в Тюмени, однако смог обойти норвежца Йоханнеса Бьонтегора и к моменту выезда на стадион россиянин уже намного оторвался от соперника, передает РБК.

Третье место занял еще один норвежец, Йоханнес Бе. Антон Шипулин финишировал на 16-м месте, Мартен Фуркад — на 19-м. Француз не смог попасть в число лидеров последнего масс-старта сезона, однако эта неудача не помешала ему завоевать еще один Малый хрустальный глобус — в зачете масс-старта он оказался по итогам сезона на первом месте. Антон Шипулин в общем зачете масс-стартов после тюменского этапа опустился на пятое место. В тройку в этом виде программы вошли Йоханнес Бе и Бенедикт Долль (Германия).

Для Цветкова победа стала первой за историю выступления на Кубке мира. До того он четырежды побеждал в составе эстафетной команды, а также выиграл два личных серебра.

В составе сборной России ранее только Антону Шипулину удавалось выигрывать индивидуальное золото в этом сезоне — он стал первым в спринте в Контиолахти. Также Шипулин занял третье место в масс-старте на том же финском этапе.

«Думал, будет хорошим финалом, если пару раз в цветы заеду и один раз на подиум. Я сейчас очень счастлив, хочу сказать спасибо жене и сыну, я посвящаю им эту победу. Ребята сказали, что у меня был правильный настрой. Я всем говорил перед стартом: ребята, расслабьтесь и получайте удовольствие. У меня это получилось. Меня вели по трассе, мне было 4 круга тяжело работать — я просто закусил зубы и понимал, что нужно до максимума работать и уходить на большом подъеме, что у меня и получилось. Еще утром думал: как-то нехорошо получается, что в этом году из ребят только Шипулин был на подиуме в личных гонках. Я очень рад, что получилось в последней гонке дома, я просто безумно счастлив», — сказал после гонки Цветков в эфире «Матч ТВ».

Фуркад стал победителем Кубка мира в сезоне 2017/2018 годов. Он завоевал Хрустальный глобус еще до этапа в Тюмени и стал семикратным обладателем трофея. Второе место в общем зачете занял Йоханнес Бо, третье — Антон Шипулин.

Француз также выиграл и остальные Малые хрустальные глобусы, в спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке. В спринте в тройку вошли Йоханнес Бе и Арнд Пайффер (Австрия), в гонке преследования — Йоханнес Бе и Антон Шипулин, в индивидуальной гонке — Йоханнес Бе и Кантен Фийон Майе (Франция).




Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24






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