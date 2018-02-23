После того как Дмитрий Шляхтин ушел от ответов, ситуацию в ФК "Крылья Советов" вновь прокомментировал в «СО» Нериус Бараса

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После того как ветеран команды Нериус Бараса в интервью «СО» высказал мнение, что руководство «Крыльев» необходимо менять, последовало самоинтервью председателя совета «КС» и по совместительству министра спорта Дмитрия Шляхтина, поддержавшего менеджмент клуба. Почему, по мнению Барасы, спортивные функционеры выдают желаемое за действительное? Кто помешал подписать контракт Анюкову с самарским клубом? И как «Крылья» теряют бюджетные деньги благодаря странной трансферной политике? Об этом и о многом другом рассказал в новом интервью «СО» сам Бараса.- Я уже не раз говорил, что родился 6 января, и то интервью привязано к моему сорокалетию. Вопрос о «Крыльях» занял один абзац в огромном тексте. Поэтому я не ожидал серьезного резонанса. Но совершенно странная история стала развиваться после того, как в официальной группе «Крыльев Советов» «ВКонтакте» удалили ссылки на это интервью и все комментарии в поддержку моих слов, многих болельщиков забанили, а стену группы вообще на какое-то время закрыли.- Я бы сказал то же самое.- Хорошо, давайте по пунктам. В чем именно я не прав, по версии Циклаури?се.- И куда эти плюсы уходят? Почему клуб как брал 1,3 млрд рублей из бюджета, так и берет? Теперь по трансферам. С 2014 года можно назвать массу приобретенных игроков, которых болельщики так и не увидели в составе «Крыльев», потому что они не провели ни одного матча за Самару. И есть тенденция: с каждым годом количество таких нелепых трансферов только растет. А в селекции важно не количество, а качество. Всех я не назову, но мне непонятно, зачем усиливать команду, к примеру, посредством Берата Садика…- Они получили ответ, зачем нужен 29-летний нападающий, не забивший ни одного гола за два года, с озвученной министром зарплатой в 25 тысяч евро? Заметьте, Садик пришел в «Крылья» из финского чемпионата, где только в команде «Хик» средняя зарплата составляет от 5-7 тысяч евро, а во всех остальных клубах она не больше 2-3 тысяч евро. Так вот пусть нам разъяснят, почему футболист приходит с зарплаты 2-3 тысяч евро сразу на 25 тысяч евро? Или пусть докажут мне, что он действительно, при его результативности, получил все эти деньги. А в рублях это по сегодняшнему курсу почти 42 миллиона.- Я извиняюсь, но зарплату все равно нужно платить, пусть и маленькую. Ее нужно будет платить по контракту, даже если игрок все время сидит на лавке.- Теоретически - да. Но только в том случае, если за период, который он провел в клубе, он прибавил как футболист.- У меня к вам встречный вопрос: «Назовите мне хотя бы одного футболиста «Крыльев», у которого за последние несколько лет увеличилась трансферная стоимость»?- Я тоже могу ошибаться, но нет таких. Пусть селекционная служба покажет, сколько игроков клуб приобрел и за сколько, как изменилась их трансферная стоимость за то время, пока они выступали за Самару.- Здесь я не буду многословным, скажу просто: по словам руководства клуба, купили игрока за 3 млн евро, через полгода продали за 500 тысяч евро. Так могут поступить только наши «профессиональные менеджеры».- Я не знаю. Не понимаю, почему они не могут это объяснять. Вот «Спартак» или ЦСКА не стесняются говорить, за сколько купили-продали игрока. Почему у нас это тайна за семью печатями? Еще немаловажный момент в этом трансфере – Молло не только был футболистом, на которого начал ходить болельщик, но и лидером, как Ибрагим Цаллагов. Когда их продали, команда вылетела в ФНЛ. То есть на фоне этого получается, что отдел селекции гордится своей работой. Тем, что где-то там они в плюсах. А что зрителей после этих трансферов стало в десять раз меньше - это тоже плюс? Что после вылета в ФНЛ иностранцев нужно было либо в аренду отдавать, либо платить им компенсацию за расторжение контракта - тоже плюс? Что дубль нужно было куда-то пристраивать, потому что в ФНЛ нет турнира дублеров и теперь они играют во второй лиге? И где здесь плюс?- Если просто - купили Иванова за 100 рублей. Он провел сезон за «Крылья», к нему проявили интерес топ-клубы - и его продали за 500 рублей. Плюс - это когда все средства, вложенные в игрока, перекрываются его продажей. И в таком случае клуб может на этом зарабатывать и меньше брать из бюджета.Но… как раз у «Крыльев» ежегодно проходило большое количество нелепых трансферов.- Я знаю такое селекционное правило: если из десяти футболистов, которых берет клуб, девять пришлось ко двору - это нормально. Если из них заиграли восемь - средне, семь - плохо. А если шесть и меньше - значит в клубе просто воруют деньги. Прошлой зимой, когда команда шла в зоне вылета и ее нужно было спасть, клуб взял восемь игроков, пять из которых оказались просто не нужны. Причем это было заведомо известно всем, кто разбирается в футболе.И сейчас речь даже не о том, насколько соответствующи были зарплаты этим игрокам, а просто о количестве футболистов, которые заведомо никому не нужны. И это на фоне того, что министр и председатель совета директоров не устает говорить о том, что бюджет «Крыльев» постоянно оптимизируют.- Ибрагим Цаллагов - другая история.- Да, и он просто умолчал о том, что в этом нежелании остаться в Самаре сыграла роль недальновидность руководства.- Пожалуйста. История с Ибрагимом не менее скандальная, чем с Молло. Вспомните, когда пришел руководить Дмитрий Шляхтин, новому руководству нужно было демонстративно показать, что оно рачительное и экономное. Единственное, что на тот момент они придумали, - начать судиться с агентом собственного футболиста. И это - беспримерный случай в истории российского футбола, потому что ни один клуб не будет судиться со своим футболистом. И что произошло дальше? Фактически это судилище не могло не повлиять на самого Ибрагима. Дело увенчалось тем, что после того как футболиста стало тошнить от клуба, а клуб - от его представителей, его представители поставили минимальную сумму выкупа за футболиста. Как заявило руководство, Ибрагима продали за 300 тысяч. Футболиста, который стоит несколько миллионов. По сути, это упущенная выгода для клуба, что вообще можно назвать экономическим преступлением руководителей клуба, не сумевших договориться. Поймите, футбол - это всегда сложный переговорный процесс на трансферных уровнях. И в данном случае представители футболиста вынудили клуб подписать контракт на кабальных для клуба условиях, что является абсолютно некомпетентным подходом со стороны руководства.- Это постыдная история. На футболиста, которого обожали болельщики, который был предан клубу, вылили столько грязи. На него и его представителя. Конечно, это привело к тому, что Ибрагим Цаллагов покинул Самару. А как клуб собирается привлекать болельщиков, если все, что говорит руководство, вызывает отвращение к «Крыльям» или просто смех. Например, вы слышали, как недавно в радийном эфире Циклаури назвал причиной оттока болельщиков ФНЛ и старый стадион?- Давайте так - да, конечно, абсолютно во всех городах где старые стадионы, посещаемость потихоньку снижается. И это факт, это объективная реальность. Но… только не в пять раз за три года, как в Самаре. А потом, когда в мою бытность команда играла и собирала аншлаги – что, стадион был намного новее?- Вживую - на кубковой игре с «Локомотивом».- Сложные. Раньше это был праздник - флаги, фейерверки, трибуны полные. Какой- то ажиотаж в городе, вокруг стадиона и на стадионе. Всегда предвкушение зрелища. А сейчас - обыденность какая-то, серость. Ну пришел народ на «Локо». И то всего 10 тысяч собрали. Конечно, я хочу, чтобы народ вернулся на стадион, но давайте посмотрим реально. В предыдущем номере «Самарского обозрения» результаты опроса «А вы бы на что «Крылья Советов» променяли?» весьма показательны, подавляющее большинство против того, чтобы на клуб и дальше тратить бюджетные деньги. Ну что здесь комментировать?- В каждом городе, даже Манчестере или Мадриде, есть огромное количество людей, которые не любят футбол, которых раздражают заработки футболистов. Но нигде в мире нет такой ужасной пропорции, как в этом графике. Поверьте. Этот опрос, вернее его результат, - главный итог деятельности руководства клуба, благодаря которому Самару стало действительно тошнить от ПФК «Крылья Советов». И при этом нельзя сказать, что ты не понимаешь проголосовавших так людей. Потому что «Крылья» превратись в уродливую структуру, которая всех возмущает. Вопрос, я считаю, не в том, нужны «Крылья» или не нужны, а в том, какие «Крылья» нужны Самаре. Мы все понимаем, что экономические реалии таковы, что без бюджетных денег ни один профессиональный клуб не проживет. Он вынужден привлекать средства налогоплательщиков на свое существование и жизнедеятельность. Но это лишь накладывает на руководителей особую ответственность. Они распоряжаются деньгами налогоплательщиков, а те в свою очередь должны понимать, куда эти деньги уходят, и видеть это по турнирной таблице и по трибунам стадиона. Вспомните, когда «Металлург» заполнялся на 30 тысяч, многие ли задавались вопросом какая зарплат у Яна Коллера или Андрея Тихонова? Нет. Все радовались тому, что эти футболисты играют за Самару. Кроме того, клуб должен зарабатывать и на болельщиках, рекламе и т.д., чтобы снижать нагрузку на бюджет. А если постоянно будет полный стадион - спонсоры сами прибегут к «Крыльям», поверьте мне как бизнесмену.- Да.- Вот по его словам, когда первый раз команда вылетела в ФНЛ, то на следующий же день он уволил Дениса Маслова. Но почему, когда второй раз команда вылетела, виноват только тренер? Себя он не смог уволить?- Как выяснилось, во всех бедах «Крыльев» за четыре года виноват экс-губернатор. И тогда вопрос: а если команда сейчас, не дай бог, не вернется в Премьер-лигу, кто будет виноват? Новый губернатор? У них всегда есть кто-то виноватый, но своих ошибок не принимают.- Вы знаете, что Александр Анюков (известный российский футболист, уроженец Самары, - Прим. ред.) хотел завершить карьеру в Самаре?- Да, это он говорит по принципу моя хата с краю. А я считаю так: если ты возглавляешь селекционный отдел и ты профессионал в этом деле, то после того, как у Анюкова закончился контракт в «Зените»…-Это ложь. Так вот, узнав, что контракт закончился, ты должен был первым звонить ему, самарскому игроку, и сделать все возможное, чтобы он вернулся в Самару. Вот это называется профессионализмом. И ведь Анюков, насколько я знаю, очень этого хотел.- Да. В родном городе. Но «благодаря» «Крыльям», воспитанник самарского футбола подписал контракт с питерским «Зенитом-2». И мне интересно - это правда, что кроме Тихонова никто из руководителей не захотел видеть Сашу в команде?- То есть он не нужен. Я уверен, если ты в футболе понимаешь, то для тебя не должно быть откровением, что Анюков со своим опытом может закрыть пять-шесть позиций: слева, в центре, справа в защите, опорную зону, даже полузащитника. Да с таким опытом он и в воротах может сыграть! Но зато при прошлой зимней трансферной кампании в «Крыльях» было четыре правых защитника.- Отказаться от такого универсального игрока, на которого пошел бы народ (тысяч пять еще как минимум бы пришло), - это просто некомпетентность. Если ты профессионал, каким себя позиционируешь, то хотя бы пообщайся с игроком, услышь его мнение об условиях, на которых он готов прийти в Самару.- Не всегда в футболе все меряется деньгами. Поверьте. Александр Анюков вполне обеспеченный человек, и не думаю, что он потребовал бы огромные деньги. Для него денежный вопрос был вторичным. Главным и первостепенным было завершить футбольную карьеру там, где она началась, - в Самаре. Ему этого шанса не дали.– Извините! «Крылья» вылетели из Премьер-лиги, когда у них бюджет был 1,5 млрд рублей. Это, на секундочку, восьмой-девятый бюджет в лиге. О каком скудном финансировании и жестких рамках можно говорить? Я знаю, что в «Амкаре» на тот момент был вдвое меньше бюджет, но пермяки стали десятыми, а мы вылетели.- Вы помните меня на поле? Меня легко завести - я не признавал несправедливости на поле, не терпел удары втихаря, пока арбитр не видит, тычки локтями по печени или подножки исподтишка. Никогда не выносил этого. Про таких еще говорят «упертый». Поэтому и на карточку мог наиграть - у меня бывали дисквалификации и на три и на пять матчей. Я так играл, такой и в жизни. Поймите, я ничего не имею против лично Поварова, Шляхтина или Циклаури. Я против всей системы. Не могу понять, хоть убейте, почему команда дважды вылетает, трибуны пустые на стадионе, но они говорят, что работают хорошо и в плюсе. И почему нет прозрачности?! Или вот, по словам Зураба Циклаури, до Шляхтина клуб грабили. Так скажите, кто грабил. Назовите фамилии. Приведете примеры. Поясните. Если вы пришли, и клуб перестали грабить - отчитайтесь. Но и это не самое грустное. Посмотрите на историю клуба. Все, кто уходил из «Крыльев», мечтали и мечтают вернуться в Самару. Вот и Тихонов вернулся. Но я вас уверяю, что как только нынешние руководители покинут клуб «Крылья Советов», они забудут дорогу на стадион на всю жизнь. Меня несколько покоробило, что Зураб сказал, что он создал ЦПФ. Не только я, но и все в Самаре знают, что это не так. Просто иногда диву даешься, насколько люди могут обнаглеть от того, что никто их никогда не критиковал, и готовы нести любую чушь, выдавая ее за истину последней инстанции, даже не понимая, что им не верит весь город. Потому что можно вешать лапшу на уши людям в той теме, в которой они не разбираются. Но, слава богу, Самара футбольный город, и есть огромное количество людей, которые этим живут, которым футбол реально интересен, которые следят за РФПЛ, за тем, как устроены другие клубы. И они разбираются в футболе лучше, чем все руководство «Крыльев» вместе взятое.- Я уверен и понимаю, что в Самаре есть много людей, любящих футбол. Они следят за футболом и по крайней мере знают, кто организовывал митинг за спасение «Крыльев», кто создавал ЦПФ и как должна быть выстроена футбольная жизнь.