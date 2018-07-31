После матча Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренерский штаб "Крыльев Советов" с началом футбольного сезона в РПЛ

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"Поздравляю с первым очком. По игре вы были лучше соперников, были достойны победы, но чуть-чуть не дожали" ,- отметил глава региона.Тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов ответил: "Это футбол, если есть момент, нужно забивать".Глава региона обратил внимание игроков на полные трибуны: "Ваша игра создала предпосылки, что на “Самару Арену” будут приходить болельщики. Сегодня мы видели желание, и было, на что посмотреть”.Дмитрий Азаров пожелал клубу успехов в следующем матче. Он состоится уже в это воскресенье, 5 августа, на стадионе "Самара Арена".Волжане примут команду из Оренбурга.Начало игры в 17:30, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.