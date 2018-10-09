Помогать Миодрагу Божовичу будут три специалиста из Черногории
9 октября 2018 19:32
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Тренером по физподготовке станет Саша Петрович, знакомый Миодрагу Божовичу по работе в тульском "Арсенале", а также в сербской Црвене Звезде. Двумя другими ассистентами станут Милорад Байович, который работал с Божовичем в "Ростове" и "Локомотиве", а также Войо Чалов, имеющий опыт работы в России с 2008 года. Вместе с Миодрагом Божовичем он работал в "Амкаре", "Москве", "Ростове", "Локомотиве", тульском "Арсенале", а также в сербских клубах "Борац" и "Црвена Звезда".
К своим обязанностям они приступят 10 октября, когда игроки "Крыльев Советов" возобновят тренировочные занятия и начнут подготовку к матчу с "Уралом", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
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