Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
Пущен автобус между Южным городом и станциями Красный Кряжок и Соцгород
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа
На автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева
На автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева
Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные, оскорбительные слова и выражения в адрес помощника ректора и других сотрудников.
За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф
Правозащитники сообщили о переходе Рунета на "военное положение"
Правозащитники сообщили о переходе Рунета на "военное положение"
сегодня  Среда, 8 февраля, 14:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 59.19
0.48
EUR 63.24
0.08
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"

8 февраля 2017 12:00
86
До этого он играл в турецкой команде.

Состав нашей команды пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович. Последним клубом 23-летнего игрока был турецкий "Кайсериспор". Срджан является опорным полузащитником.

На серьезном уровне футболист заявил о себе, играя за "Црвену Звезду". Мияилович выступал за национальные сборные Сербии разных возрастов. За основную сборную дебютировал в 18 лет, сообщает сайт ФК.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 февраля 2017  12:46
В Самаре к участию в программе Городских волонтеров ЧМ-2018 присоединяются представители крупных организаций
В Самаре к участию в программе Городских волонтеров ЧМ-2018 присоединяются представители крупных организаций
Сегодня число заполненных заявок приближается уже к 4500. ЧМ-2018
161
4 февраля 2017  10:46
Максим Соколов
Максим Соколов: «Если выпадаем из графика, немедленно сигнализируйте. Я по таким объектам буду вмешиваться лично и моментально».
Министр транспорта РФ Максим Соколов прокомментировал подготовку к ЧМ-2018 в Самаре. ЧМ-2018
364
2 февраля 2017  21:03
Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд, как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные дополнительные поезда, которые будут курсировать между городами Кубка, будет осуществляться только при предъявлении Fan-ID.
Самарские болельщики смогут получить спецпаспорт (FAN ID), который предоставит зрителям соревнований ряд льгот
Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд, как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные... ЧМ-2018
427
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5922
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6408
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6380
Весь список
Спорт в регионе
8 февраля 2017  12:50
"Крылья Советов" завершили второй сбор
"Крылья Советов" завершили второй сбор
Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Спорт в регионе
70
8 февраля 2017  12:07
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017
Участие в соревнованиях бесплатное. Спорт в регионе
125
8 февраля 2017  12:00
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
Полузащитник Срджан Мияилович из Сербии перешел в "Крылья Советов"
До этого он играл в турецкой команде. Спорт в регионе
86
7 февраля 2017  19:40
Биатлонист ЦСКА/Самара Никита Поршнев выиграл спринт на первенстве Европы-2017 в Чехии
Биатлонист ЦСКА/Самара Никита Поршнев выиграл спринт на первенстве Европы-2017 в Чехии
  Спорт в регионе
133
7 февраля 2017  19:13
Как делать удачные онлайн ставки в букмекерской конторе
 Как ни странно, но в последнюю очередь в букмекерской конторе следует рассчитывать на удачу. Ее влияние, безусловно, имеет место быть, но  онлайн ставки... Спорт в регионе
37
7 февраля 2017  18:58
Самарские команды примут участие во Всероссийских финальных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» в городе Сочи
Самарские команды примут участие во Всероссийских финальных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» в городе Сочи
 4 февраля 2017 года определились победители финальных игр регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени... Спорт в регионе
114
7 февраля 2017  18:54
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
  11 февраля 2017 года в поселке Управленческий на территории государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр... Спорт в регионе
153
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
969
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
651
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4799
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1805
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2373
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1488
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1218
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2381
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2166
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11377
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9312
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5708
Весь список

Мероприятия
На берегах Невы и Волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
Весь список
Популярное
за сегодня

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

918

За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф

846

В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

618
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5354

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5016

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4201
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Звоновский Владимир Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда