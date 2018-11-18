Получившая перелом позвоночника гонщица рассказала о своем состоянии

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Воскресная гонка "Формулы-3" в Макао была остановлена красными флагами из-за аварии Флёрш на четвертом круге.17-летняя немка, столкнувшись с одним из соперников, вылетела с трассы.Болид гонщицы взлетел в воздух, машину развернуло в воздухе, она пробила сетку ограждения и приземлилась за рельсом безопасности.Флёрш в сознании была доставлена в больницу.Позднее СМИ сообщили о том, что у девушки перелом позвоночника.Отец Флёрш сообщил агентству DPA, что у его дочери нет признаков паралича."Просто хотела, чтобы все знали, что я в порядке, но завтра утром предстоит операция. Спасибо всем за поддержку", – написала Флёрш.